 В Германии дорожает недвижимость | Новости из Германии о Германии | DW | 30.12.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Германия

В Германии дорожает недвижимость

В семи крупнейших немецких городах квадратный метр в квартирах за год подорожал в среднем на 11,3 процента до 4110 евро, а в домах - на 9,3 процента до 5690 евро.

Ключи и договор о покупке недвижимости

Договор о покупке недвижимости на немецком языке

В Германии растут цены на недвижимость. Это следует из опубликованного в воскресенье, 30 декабря, анализа, который Институт по изучению рынка недвижимости GEWOS составил для информагентства dpa. Эксперты основывались на данных из объявлений, опубликованных на специализированном портале Immobilienscout24 по продаже квартир и частных домов, построенных в последние 30 лет.

Контекст

В Германии обсуждают, как будут развиваться крупные города. Свободных площадей там все меньше. Но у многоэтажных домов в стране плохая репутация. Как быть? (29.07.2018)

Самый дорой город для студентов - Мюнхен. Где дешевле всего снимать жилье? (11.10.2018)

Согласно анализу, в третий квартал 2018 года (с июля по сентябрь) квадратный метр немецких квартир стоил в среднем 1875 евро, что на 8,2 процента больше, чем в такой же период год назад. В случае с домами рост цен составил 7,6 процента - до 2455 евро за м².

Замедление роста цен не ожидается

Сильнее всего подорожала жилплощадь в семи самых крупных немецких городах: в квартирах цена за один м² за год выросла в среднем на 11,3 процента до 4110 евро, а в домах - на 9,3 процента до 5690 евро. Эксперты отмечают, что речь идет о продолжении роста цен на жилье, замедление которого пока не ожидается.

На востоке Германии, за исключением Берлина, цены на квартиры в целом ниже - там один квадратный метр обойдется примерно в 1165 евро. Однако частные дома в восточногерманских населенных пунктах, напротив, в последний год подорожали - на 7,4 процента до 1400 евро за м².

Смотрите также:

  • С видом на Берлин

    Самые дорогие квартиры в Германии

    С видом на Берлин

    Пентхаус на 14-м этаже жилой башни Living Levels на берегу Шпрее в берлинском районе Фридрихсхайн стоит 12,9 миллиона евро. Площадь этих роскошных апартаментов - 750 квадратных метров. Стены высотой 4,1 метра максимально остеклены, за счет чего в комнатах много света. С огромной террасы открывается великолепный панорамный вид на город. На первом этаже жилого комплекса есть кафе и спа-центр.

  • Жилье класса люкс в Эльбской филармонии

    Самые дорогие квартиры в Германии

    Жилье в Эльбской филармонии

    В начале 2017 года будет сдан в эксплуатацию самый знаменитый на данный момент немецкий долгострой - Эльбская филармония в Гамбурге. Не все знают, что в этом культурном комплексе оборудованы не только концертный и репетиционные залы, но и 44 жилые квартиры - причем самые дорогие в ганзейском городе. К примеру, венчающий небоскреб пентхаус площадью 340 квадратных метров стоит 11,9 миллиона евро.

  • Элитный пентхаус в Дюссельдорфе

    Самые дорогие квартиры в Германии

    Элитный пентхаус в Дюссельдорфе

    Самая дорогая квартира в Дюссельдорфе находится в фешенебельном районе Оберкассель. 8,9 миллиона евро составляет стоимость этого пентхауса из 11 комнат общей площадью 808 квадратных метров. Просторный холл, гостиная, гардеробная, несколько спален, огромная кухня, сауна, - элитные апартаменты отвечают самым высоким требованиям.

  • Под облаками во Франкфурте-на-Майне

    Самые дорогие квартиры в Германии

    Под облаками во Франкфурте-на-Майне

    Без малого 7 миллионов евро стоит пентхаус на 13-м этаже жилой башни Onyx во франкфуртском районе Вестэнд, откуда открывается великолепный вид на город. Эти апартаменты состоят из 11 комнат общей площадью 464 квадратных метра. Одна из изюминок квартиры - тренажерный зал.

  • Старинная вилла в Гамбурге

    Самые дорогие квартиры в Германии

    Старинная вилла в Гамбурге

    Эта вилла, возведенная в 1905 году в Гамбурге на берегу озера Ауссенальстер, полностью отреставрирована. 10-комнатная квартира общей площадью 500 квадратных метров, занимающая два первых ее этажа, стоит 5,8 миллиона евро.

  • Эксклюзивные апартаменты в Мюнхене

    Самые дорогие квартиры в Германии

    Эксклюзивные апартаменты в Мюнхене

    Самая дорогая квартира Мюнхена расположена на последнем этаже нового жилого комплекса в фешенебельном Герцогском парке в районе Богенхаузен. Эксклюзивные апартаменты общей площадью 300 квадратных метров стоят 5,8 миллиона евро.

  • Дома-краны на набережной Кельна

    Самые дорогие квартиры в Германии

    Дома-краны на набережной Кельна

    Архитектурный комплекс Rheinauhafen, возвышающийся на берегу Рейна в центре Кельна, включает три здания, по форме напоминающие башенные краны. Два из них - офисные, а одно - жилое. 133 квартиры класса "люкс" разместились в нем. Цена квадратного метра доходит до 8000 евро. Апартаменты на последнем этаже, например, стоят порядка 2 миллионов евро.

  • Бывший бункер в Дюссельдорфе

    Самые дорогие квартиры в Германии

    Бывший бункер в Дюссельдорфе

    Этот дом в Дюссельдорфе - бывший бункер. Он удостоен премии международной выставки для специалистов в сфере недвижимости MIPIM в Каннах как "лучший проект реконструкции здания". 24 квартиры с огромными террасами и гаражами оборудованы в нем. Их площадь составляет от 70 до 240 квадратных метров. Четырехкомнатная квартира в 190 квадратных метров стоит примерно 800 тысяч евро.

    Автор: Наталия Королева


Смотреть видео 01:14
Now live
01:14 мин

Новинка на рынке недвижимости, или На крыше дома твоего

Контекст

Самые дорогие квартиры в Германии

От роскошных пентхаусов под облаками до скромных апартаментов на земле: квартиры на немецком рынке недвижимости - на любой вкус. Зато цены на них намного ниже, чем в Монако… (21.09.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Новинка на рынке недвижимости, или На крыше дома твоего  

Берлинский бум: клиенты из РФ охотно скупают квартиры в столице ФРГ  

Вилла Горбачева продается в Германии за 7 миллионов евро  

Также по теме

Deutschland Bauboom in Berlin

Берлин: бум на рынке недвижимости 15.05.2017

12 млн евро за квартиру с видом на посольство России или жилой комплекс на улице с проститутками: российские инвесторы скупают недвижимость в Берлине.

Реклама

Самые читаемые

BBC подала жалобу в МИД РФ после публикации списка сотрудников  

Охрана границ: Юнкер обвинил страны ЕС в вопиющем лицемерии  

Порошенко расширил зону контроля Украины в Черном море  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно