В Германии выкормили 19 новорожденных и осиротевших щенков (фото)

Собака по кличке Фрейя не пережила роды. Сейчас ее щенки-сироты подросли, и для них ищут хозяев.
Нойштрелиц • Эти щенки появились на свет нынешним летом, в один день - 5 августа на одном из фермерских подворий в немецкой федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания. Роды сразу 19 щенков их мать, увы, не пережила...
Владелица собаки - 30-летняя Кэтлин Ленц (Cathleen Lenz) - начала кормить их из бутылочки и вырастила их. Свой посильный вклад в воспитание внес отец этой оравы - Бруно. На следующей фотографии он рядом с хозяйкой. Сейчас пришло время расставаться с питомцами. Как сообщает агентство dpa, трое из них уже нашли себе владельцев и на фотосессии отсутствовали.
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