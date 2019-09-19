 В Германии выкормили 19 новорожденных и осиротевших щенков (фото) | Кадр дня | DW | 01.10.2019

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Кадр за кадром

В Германии выкормили 19 новорожденных и осиротевших щенков (фото)

Собака по кличке Фрейя не пережила роды. Сейчас ее щенки-сироты подросли, и для них ищут хозяев.

Нойштрелиц

Нойштрелиц • Эти щенки появились на свет нынешним летом, в один день - 5 августа на одном из фермерских подворий в немецкой федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания. Роды сразу 19 щенков их мать, увы, не пережила...

Нойштрелиц

Владелица собаки - 30-летняя Кэтлин Ленц  (Cathleen Lenz) - начала кормить их из бутылочки и вырастила их. Свой посильный вклад в воспитание внес отец этой оравы - Бруно. На следующей фотографии он рядом с хозяйкой. Сейчас пришло время расставаться с питомцами. Как сообщает агентство dpa, трое из них уже нашли себе владельцев и на фотосессии отсутствовали.

Нойштрелиц

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    10 пород собак, выведенных в Германии

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    Неподалеку от Веймара находится городок Апольда. Здесь в XIX веке проживал судебный служащий Фридрих Луис Доберман (Friedrich Louis Dobermann). Он интересовался разведением собак. Путем скрещивания пинчеров, веймарских легавых и пойнтеров появилась новая порода, которая позже стала носить его имя - доберман.

  • Ротвейлер

    10 пород собак, выведенных в Германии

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    Есть разные версии происхождения ротвейлера. Одна из них гласит, что порода, в нынешнем ее виде, была выведена в немецком городе Ротвайль в XVIII веке. В центре родного города ротвейлеру установлен небольшой бронзовый памятник.

  • Немецкая овчарка

    10 пород собак, выведенных в Германии

    Немецкая овчарка

    Выведение породы было организовано с размахом, участвовали в нем немецкие заводчики пастушьих собак со всей страны. И в 1899 году немецкая овчарка впервые была официально показана на всегерманской выставке собак. Сегодня овчарок используют во всем мире в качестве полицейских собак, спасателей и поводырей.

  • Шнауцер

    10 пород собак, выведенных в Германии

    Шнауцер

    Шнауцеры появились в Баварии. Работа с формированием и закреплением породных признаков началась в середине XIX века. В 1879 году на собачьей выставке в Ганновере был представлен жесткошерстный пес по кличке Шнауцер -он и дал название породе.

    Автор: Конор Диллон, Виктор Вайц


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