В Германии выбрали самого красивого мужчину. Конкурс красоты "Мистер Германия - 2019" ("Mister Germany") прошел 8 декабря в городке Доббин-Линстов, в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания. В общей сложности 16 человек, отобранные из 1112 кандидатов, боролись в финале за звание первого красавца страны. Жюри остановило свой выбор на 27-летнем жителе Лейпцига Саше Зассе (Sasha Sasse).

Парень в красном блейзере

Зал, где проходило состязание, едва вместил всех желающих. Финалисты конкурса вышли на подиум сначала в костюмах, а затем в джинсах и расстегнутых белоснежных сорочках. Кстати, впервые. Такой дресс-код был принят после того, как было решено отказаться от бикини в конкурсе "Мисс Германия": со следующего года девушки будут выходить сначала в летних мини-платьях, а во втором проходе - в укороченных комбинезонах белого или бежевого цвета.

Саша Зассе

Уже в первом дефиле Саша Зассе сразу приковал к себе взгляды и публики, и жюри. Дело в том, что, в отличие от своих конкурентов, облачившихся в темные пиджаки, Саша вышел на подиум в красном блейзере. Впрочем, были у него и другие яркие особенности: рост 1,85 метра, безукоризненная фигура, голубые глаза, густая шевелюра, аккуратная бородка, но главный козырь - обезоруживающая улыбка.

По специальности Саша Зассе - спортивный и фитнес-менеджер. Но в настоящее время он работает моделью и консультантом по стилю. Свежеиспеченный "Мистер Германия", который уже получил приглашения на несколько громких мероприятий, не скрывает своей гордости и признается, что он на седьмом небе от радости. По его словам, благодаря победе в общегерманском конкурсе красоты у него появилась возможность достичь поставленных целей - правда, каких именно, Саша сказать журналистам не захотел.

Соабре Уаттара, Саша Зассе и Александер Шпайзер

Второе место в соревновании занял 27-летний повар из Любека, уроженец Ганы Соабре Уаттара (Soabre Ouattara). А на третьем месте приземлился студент медицинского факультета, будущий врач-стоматолог Александер Шпайзер (Alexander Speiser) из Карлсруэ. В свои 20 лет он стал самым молодым участником состязания. За плечами студента-медика уже есть победа в одном конкурсе красоты. Он носит звание "Мистер Баден-Вюртемберг - 2018".

Юбилейный конкурс

Конкурс "Мистер Германия" проводится с 1993 года. Нынешнее состязание - юбилейное. Оно состоялось уже в 25-й раз. В конкурсе могут принимать участие мужчины в возрасте от 16 до 35 лет.

Помимо двух проходов по подиуму, допущенные к финалу участники должны исполнить танцевальный перформанс и дать небольшое интервью - рассказать о том, где они родились и выросли, где учились и получали профессию, а также поведать о своих хобби. К слову, главные увлечения претендентов на звание первого красавца Германии оказались одинаковыми: все до единого одержимы спортом и путешествиями.

С 2000 года эксклюзивное право на проведение конкурса принадлежит корпорации из Ольденбурга Miss Germany Corporation. Состязание "Mister Germany" легко перепутать с аналогичным конкурсом красоты "Mister Deutschland", однако это другое первенство. Оно проводится в западногерманском Бергхайме.

Смотрите также:

Первые немецкие красавицы 2018: "Достойная восхищения" Титул самой красивой девушки Германии в 2018 году завоевала Анахита Ребайн (Anahita Rehbein) из Штутгарта. Финал "Miss Germany" проходил 24 февраля в парке развлечений Europapark. С самого начала 23-летняя студентка с иранским именем, которое означает "достойная восхищения, почитания", считалась фавориткой конкурса. Анахита прервет учебу на год для выполнения обязанностей королевы красоты.

Первые немецкие красавицы 1927: Первая королева красоты Германии Первый конкурс красоты "Мисс Германия" проходил в 1927 году в Берлине. Победительницей его стала 21-летняя Хильдегард Квандт (Hildegard Kwandt). Голову немецкой королевы красоты украшала тогда корона из цветов. В жюри конкурса входили известные мужи Берлина. В частности, режиссер Фриц Ланг и скульптор Эрнесто де Фиори.

Первые немецкие красавицы 1931: Баронесса и актриса Баронесса фон Фрейберг удостоилась на конкурсе "Мисс Германия" короны и титула победительницы в 1931 году. Аристократка из старинного немецкого рода имперских рыцарей большую известность получила как актриса - под псевдонимом Дэйзи д'Ора (Daisy d'Ora) она снялась, в частности, у классика немецкого кино Георга Вильгельма Пабста в фильме "Ящик Пандоры" 1928 года.

Первые немецкие красавицы 1950: Чудо-фройляйн В первые послевоенные дни Сюзанна Эриксен (Susanne Erichsen) из Берлина вышла замуж за норвежского инженера и попала в число иностранцев, которых депортировали из советского сектора. На принудительных работах в Сталиногорске супругов разлучили. Навсегда. В 1947 году она вернулась на родину. В 1950 году выиграла конкурс "Мисс Германия" и затем покорила Америку, где ее нарекли "чудо-фройляйн".

Первые немецкие красавицы 1956: Третья стала первой Петра Шюрман (Petra Schürmann) первой из Германии выиграла в 1956 году в Лондоне конкурс красоты "Мисс Мира". В национальном конкурсе она стала всего лишь третьей, но предпочтение было отдано именно ей, так как она хорошо говорила по-английски. Позднее первая красавица мира из Германии сделала успешную карьеру на радио и телевидении. В конце жизни ее подкосила трагическая гибель дочери.

Первые немецкие красавицы 1957: немецкая Грейс Келли Владелица салона красоты и актриса выиграла не только немецкий конкурс. Тем же летом 1957 года она стала третьей на конкурсе "Мисс Европа" и пятой на конкурсе "Мисс Вселенная". По меркам своего времени, Герти Дауб (Gerti Daub) обладала идеальными пропорциями: 85-54-95. Кроме того, она как две капли воды походила на Грейс Келли, которая в то время как раз стала княгиней и оставила кинокарьеру.

Первые немецкие красавицы 1991: Королева с короткой стрижкой Родом из ГДР, Инес Куба (Ines Kuba) в 1991 выиграла титул "Мисс Германия" и стала первой победительницей конкурса с короткой стрижкой. На фото она запечатлена с тогдашним министром иностранных дел Германии Гансом-Дитрихом Геншером. Изначально Инес собиралась стать воспитательницей детского сада и тренером по аэробике, но карьеру в итоге сделала на бизнесе красоты.

Первые немецкие красавицы 1993: Начало громкой карьеры Сразу несколько титулов у Вероны Пут (Verona Pooth), урожденной Фельдбуш. В 1993 году она выиграла конкурсы "Мисс Германия" и "Мисс Интерконтиненталь", а также представляла Германию на конкурсе "Мисс Вселенная". Бывшая супруга Дитера Болена из Modern Talking сделала карьеру как модель, как ведущая на телевидении и актриса в кино.

Первые немецкие красавицы 2015: родом из Донецка Обладательницей титула "Мисс Германия" в 2015 году стала уроженка Украины Ольга Хоффман (Olga Hoffmann). С 2001 года она живет в Германии. По профессии - медицинский работник.

Первые немецкие красавицы 2016: религия красоте не помеха Немецкая королева красоты 2016 года объединяет в себе, казалось бы, несопоставимые качества: набожность и гламурность. 27-летняя Лена Брёдер (Lena Bröder) доказала, что такое возможно. Она по образованию - учитель и теолог. На фото: "Мисс Германия" с папой римским Франциском. Автор: Элла Володина, Нина Вуттке

