В Германии вступились за притесняемые народы России

Международная правозащитная организация "Общество защиты притесняемых народов" подвергла критике ликвидацию в России "Центра содействия коренным малочисленным народам Севера". С соответствующим заявлением в понедельник, 11 ноября, в Геттингене выступил директор организации Ульрих Делиус (Ulrich Delius).

"Коренные народы России страдают от последствий изменений климата и практически не имеют права голоса. Теперь же власти осознанно закрывают поддерживающие их организации, и это угрожает их выживанию", - уверен Делиус. "Защитников коренных народов лишают права голоса, чтобы облегчить хищническую эксплуатацию их ресурсов", - подчеркнул он.

По словам Делиуса, климатические изменения повлекли за собой активное использование ресурсного потенциала Сибири, что ставит под угрозу существование 41 коренного народа в этом регионе.

Новая стратегия Путина в Сибири

В начале июня 2019 года на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент РФ Владимир Путин поручил правительству осенью подготовить проекты по освоению пространств Центральной и Восточной Сибири.

"Президент Владимир Путин делает ставку на то, чтобы подчистую выработать ресурсы в Сибири для усиления экономической и стратегической роли России. В этой связи частью его стратегии является систематическое подавление критики со стороны коренных народов", - убежден Делиус.

По его мнению, их представителей запугивают, задерживают, мешают участвовать в конференциях. Так, под давлением властей Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ из их оппонента превратилась в "клакера Кремля", отметил Делиус.

Давление началось еще в 2014 году

Московский городской суд 6 ноября провел третье судебное слушание и удовлетворил иск Минюста России о ликвидации "Центра содействия коренным малочисленным народам Севера". Формально претензии были связаны с несоответствием устава организации новому законодательству, в том числе в части проведения образовательных курсов. В Центре указывают, что давление на него началось в 2014 году и "продолжается по сегодняшний день".

В организации отмечают, что за период между переписями 2000 и 2010 годов Сибирь потеряла два народа: алюторцев и кереков. Вплотную к черте исчезновения с национальной карты страны подошли еще более десяти народностей, чья численность не превышает 2000 человек.

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