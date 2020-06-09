В Германии все чаще обращаются в ведомство по борьбе с дискриминацией

Количество обращений в Федеральное ведомство по борьбе с дискриминацией по поводу притеснений на почве расизма в Германии за последние пять лет увеличилось более чем вдвое, следует из представленного во вторник, 9 июня, доклада ведомства. "Это показывает нам совершенно однозначно: Германия принимает недостаточно мер для борьбы с расизмом", - заявил глава ведомства Бернхард Франке (Bernhard Franke).

В 2019 году в Федеральное ведомство по борьбе с дискриминацией поступило 1176 обращений в связи с расистской дискриминацией, что на 10 процентов превышает показатели 2018 года. Всего ведомство в 2019 году оказало правовую поддержку в 3580 случаях, где подозревалась дискриминация на почве расизма .

Дискуссия о расизме

Дискуссия о расовых притеснениях в Германии обострилась после протестов против расизма, причиной которым послужила смерть в США афроамериканца Джорджа Флойда, которые прошли и в немецких городах. В частности, сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Заскиа Эскен (Saskia Esken) заявила, что и в Германии существует "латентный расизм в рядах сил правопорядка", с которым должно бороться руководство этих органов.

А председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) поддержала протесты, назвав "хорошим, важным и воодушевляющим сигналом" тот факт, что "в Германии столько людей вышли на улицы против расизма". "То, что и здесь, в Германии, в быту существуют дискриминация и притеснение, - это факт", - заявила она в интервью DW.

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