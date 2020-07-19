В Германии виолончелист дал концерт на дне бассейна (фото)

Оказывается, в бассейне под открытым небом разрешено не только плавать. Не нарушая правил, действующих при пандемии, в этом месте можно испытывать и иные наслаждения.
Аммербух • В этой коммуне близ Тюбингена, что в федеральной земле Баден-Вюртемберг, придумали, как использовать пустующий из-за пандемии коронавируса бассейн под открытым небом. Виолончелист Юрген Герлингер (Jürgen Gerlinger) в прошедшее воскресенье дал здесь для ценителей классики концерт. Сюиты Иоганна Себастьяна Баха (Johann Sebastian Bach) можно было одну за другой прослушать прямо на дне бассейна, воды в котором нет уже с прошлой осени.
Форма одежды - свободная
По словам организаторов мероприятия, акустика на глубине четырех метров - просто прекрасная. При соблюдении всех правил, действующих во время пандемии, на дне бассейна могут одновременно разместиться около 100 человек. Всем слушателям разрешили захватить с собой из дома подушки и оделяла, а также одеться в спортивном стиле, чтобы удобнее было сидеть во время концерта.
Бассейн был "заполнен" лишь вполовину своих возможностей. Организаторы надеются, что следующие концерты соберут больше публики
На очереди - джаз и гитара
Бассейн открыть не разрешили, потому что не хватает сотрудников, которые следили бы за соблюдением всех норм. Большая часть обслуживающего персонала - пенсионеры, работавшие в бассейне на общественных началах и попавшие в дни пандемии в группу риска.
Раз бассейн нельзя использовать по прямому назначению, в Аммербухе решили придумать достойную альтернативу. До осени на его дне планируют провести как минимум один джазовый концерт, а также вечер испанской гитарной музыки.
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