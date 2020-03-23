 В Германии ведут расследование против зятя российского премьера | Новости из Германии о России | DW | 23.03.2020

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Россия

В Германии ведут расследование против зятя российского премьера

В прокуратуре Кобленца сообщили DW о расследовании в отношении Александра Удодова. Его подозревают в отмывании денег через логистическую фирму в близлежащем аэропорту.

Аэропорт Франкфурт-Хан

Аэропорт Франкфурт-Хан

Прокуратура немецкого города Кобленц ведет расследование по подозрению в отмывании денег в отношении российского бизнесмена Александра Удодова, зятя премьер-министра России Михаила Мишустина. Эту информацию DW подтвердили в пресс-службе прокуратуры в понедельник, 23 марта.

Представитель прокуратуры Мартина Мюллер-Элен (Martina Müller-Ehlen) сообщила, что "более подробная информация по существу подозрений" в отношении Удодова может "помешать расследованию". При этом она отметила, что вопрос касательно итогов следственных действий по-прежнему остается открытым и обратила особое внимание на необходимость соблюдения презумпции невиновности.

Информация о расследовании в отношении Удодова и его логистической компании VG Cargo еще в начале марта появилась в швейцарской газете Tages-Anzeiger. Сам Удодов в интервью "Известиям" заявил, что приобрел немецкую компанию в 2004 году, и она "занимается обработкой грузов в аэропорту Франкфурт-Хан и является сегодня одной из крупнейших в Европе". Город Кобленц, где ведется расследование, является ближайшим крупным городом к аэропорту Франкфурт-Хан.

Удодов не только играет вместе с Мишустиным в хоккейном клубе "Спортима", но и, по информации "Открытых медиа", подарил премьеру шесть земельных участков общей площадью 1,3 гектара и два дома на Рублевке, в коттеджном поселке "Коттон Вэй". По данным газеты Tages-Anzeiger, в уставной капитал VG Cargo при покупке фирмы было внесено 13 миллионов евро наличными и подозревает, что через эту фирму якобы могли пройти крупные суммы, полученные от некой налоговой аферы в России.

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    Подставные фирмы

    Отмывание денег обычно происходило по следующей схеме: злоумышленники регистрировали за границей, к примеру, в Великобритании, две подставные фирмы, настоящие владельцы которых скрывались за цепочкой оффшоров. Обе компании существовали только на бумаге. Авторы расследования предполагают, что за обоими предприятиями в действительности стояли одни и те же лица.

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    Затем обе фирмы подписывали договор займа, согласно которому фирма "A" одалживает у фирмы "Б" крупную сумму. В действительности же сделка была фиктивной, и никаких денег фирма "А" не получала.

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    Российские компании в качестве гаранта

    Контракт предусматривал, что гарантом возврата займа будут выступать коммерческие структуры из России, которые почти во всех случаях возглавлял гражданин Молдавии. Фирма "А" затем объявляла себя неплатежеспособной, и обязательства по возврате долга автоматически переходили к российским компаниям.

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    Как работала схема по отмыванию денег из России

    Подкупные судьи

    Поскольку во главе российских фирм стоял гражданин Молдавии, иски должны были рассматриваться в молдавском суде. Коррумпированные судьи подтверждали наличие задолженности и выдавали предписание взыскать с гарантов требуемую сумму. По данным расследования, в схеме в общей сложности были замешаны более 20 молдавских судей. Некоторые из них сейчас находятся под следствием, а остальные уволились.

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    Как работала схема по отмыванию денег из России

    В центре схемы - молдавский Moldindconbank…

    После вынесения судебного решения судебные приставы, которые также были задействованы в схеме, открывали счета в молдавском банке Moldindconbank. На эти счета российские компании должны были перевести деньги, таким образом закрывая фиктивный долг.

  • Площадь в центре Риги

    Как работала схема по отмыванию денег из России

    ..и латвийский банк Trasta Komercbanka

    В завершение всего деньги переправлялись на счет "компании-кредитора", для открытия которого всегда выбирался латвийский банк Trasta Komercbanka. Таким образом легализованные молдавским судом средства оказывались на территории ЕС: мошенники теперь могли распоряжаться деньгами по своему усмотрению и переводить их на счета в других странах. Лицензия Trasta Komercbanka недавно была аннулирована.

    Автор: Александра Елкина


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Согласно результатам международного журналистского расследования, с 2010 по 2014 годы из России было выведено не менее 20 млрд долларов. Основные звенья преступной цепочки - в фотогалерее DW. (21.03.2017)  

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