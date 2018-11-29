 В Германии ведется расследование против сотрудников Siemens из-за Крыма | Новости из Германии о Германии | DW | 29.11.2018

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Германия

В Германии ведется расследование против сотрудников Siemens из-за Крыма

Немецкая прокуратура расследует дело о поставке турбин Siemens в Крым в обход санкций. Под подозрением - три гражданина Германии.

Сотрудник Siemens на фоне газовой турбины

Прокуратура Гамбурга проводит расследование в отношении трех сотрудников компании Siemens из-за поставки турбин в аннексированный Россией Крым в обход санкций. Об этом представитель ведомства сообщил в четверг, 29 ноября. Сообщая о расследовании в отчете о деятельности компании за 2018 год, Siemens выразил готовность сотрудничать со следственными органами.

Контекст

В Симферополе и Севастополе начали работу две электростанции. Строительством занималось ООО "Технопромэкспорт", замешанное в скандале вокруг поставок турбин Siemens в аннексированный Россией Крым. (01.10.2018)

В целях импортозамещения российским компаниям поручено разработать собственную большую газовую турбину. Насколько это реально и перспективно? DW спросила у немецких машиностроителей. (26.04.2018)

Подозреваемые - три гражданина Германии, работающие на немецкий концерн в Санкт-Петербурге, двое из них сотрудники российской "дочки" Siemens, а еще один - совместного немецко-российского предприятия. Следствие ведется с мая текущего года. Расследование открыто в Гамбурге, поскольку поставленные в Крым турбины покинули Германию через порт этого города. Другие подробности расследования пока неизвестны.

Кто поставил турбины в Крым в обход санкций?

Скандал вокруг поставки турбин Siemens в Крым разгорелся летом прошлого года. Остается неясным, о скольких именно турбинах идет речь, отмечает Reuters. Прокуратура говорит о семи, общей стоимостью 213 миллионов евро. По словам представителя ведомства, именно столько турбин было указано в договоре о поставке, однако три из них так и не были поставлены. Siemens всегда заявлял о продаже четырех турбин. В немецкой компании заявили, что нелегальная поставка произошла без ее ведома и возложили ответственность на российскую компанию "Технопромэкспорт", входящую в "Ростех". Компания отвергла обвинения и заявила, что купила оборудование на вторичном рынке.

Компания Siemens пыталась оспорить поставку оборудования через российские суды, однако в октябре Верховный суд России отказался принять жалобу.

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  • Газовые турбины Siemens

    Взлеты и падения концерна Siemens

    Новая проблема

    В июле 2017 года концерн оказался замешанным в скандале из-за поставки двух турбин Siemens в порт Севастополя. Он обвинил российских партнеров в несоблюдении условий договора. Газотурбинные установки предназначались для проектов в Тамани, а не для аннексированного полуострова. Представители Siemens подали в суд на заказчиков.

    Автор: Хильке Фишер, Ксения Сафронова


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Скандал вокруг Siemens: как "санкционные" турбины оказались в Крыму

Контекст

Взлеты и падения концерна Siemens

200 лет назад родился основатель одноименного концерна Вернер фон Сименс. Тогда он и не мог мечтать о роботах и скоростных поездах. Сегодня это стало реальностью. (13.12.2016)  

Ссылки в интернете

Geschäftsbericht 2018

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