 В Германии вакцинация от кори теперь обязательна: что говорят врачи | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 02.03.2020

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Культура и стиль жизни

В Германии вакцинация от кори теперь обязательна: что говорят врачи

С 1 марта в Германии действует закон об обязательной вакцинации от кори. В случае отказа от прививки грозит денежный штраф. А дети без прививки не смогут посещать детские сады.

Вакцинация от кори в Германии теперь стала обязательной

1 марта 2020 года в Германии вступил в силу новый закон об обязательной вакцинации против кори. "Мы, педиатры, конечно, очень рады, что такой закон был принят, - говорит в интервью DW Херман Йозеф Каль (Hermann Josef Kahl), детский врач и представитель Союза педиатров Германии (Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte). - С ним мы связываем большие надежды, что мы, наконец-то, сможем заполнить все пробелы, а они еще есть в статистике прививок от кори".

Почему нужна обязательная вакцинация от кори

В какой-то степени это знаковое событие, ведь до принятия закона обязательной вакцинации в Германии не было. Однако, как подчеркивает немецкий педиатр, Германия далеко не первая страна, принявшая такие меры: во Франции, в Италии и в ряде других стран обязательная вакцинация уже практикуется.

Сразу отметим, что большинство детей в Германии привиты. Наиболее полную картину можно получить по первоклассникам: паспорт прививок есть примерно у 92 процентов детей в Германии. Интересно, что уровень вакцинации почти по всем базовым прививкам за последние четыре года снизился. Исключение составляет только прививка от кори. Около 97 процентов детей имеют первичную прививку, но меньше 92 процентов прошли повторную вакцинацию. Это последние данные Института Роберта Коха (Robert Koch-Institut) по вакцинации детей, которые пошли в школу в 2017 году.

"Но и среди детей, которые идут в школу, далеко не во всех федеральных землях достигнута необходимая квота в 95 процентов", - подчеркивает Херман Йозеф Каль. Например - в Баден-Вюртемберге. Главная головная боль врачей - показатели по повторным прививкам (от кори, ветрянки, краснухи). Они в целом недостаточно высокие по всей стране. И это не антипрививочники, которые вдруг решили не делать больше прививок своим детям. Они "просто забыли", "перенесли и не назначили новую дату для прививки", "не успели", а еще "помешали обстоятельства", "заболел ребенок".

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Поэтому именно недостаточно высокие показатели по повторным прививкам и вспышки кори, которые наблюдались в последние годы по всему миру, являются для большинства немецких врачей вескими аргументами в пользу нового закона. Ведь корь - крайне заразная тяжелая болезнь вирусного происхождения. "Сама болезнь, а также ее последствия могут привести к летальному исходу. Без вакцинации мы рискуем здоровьем и даже жизнью детей. Поэтому большинство немецких врачей выступают за обязательную вакцинацию", - говорит представитель Союза педиатров Германии.

Что говорят критики закона

Однако есть у нового закона и критики. Корнелия Беч (Cornelia Betsch), ведущий научный сотрудник Центра эмпирических исследований в области экономики и науки о поведении (CEREB) при Эрфуртском университете, со своими коллегами уже в 2019 году направила письмо в бундестаг. Они не верят в то, что обязательная вакцинация против кори повысит реальные показатели. Кроме того, Корнелия Беч опасается негативных психологических последствий от введения обязательной вакцинации только от одной болезни. Вполне вероятно, считает ученый, что это приведет к усилению сопротивления группы антипрививочников, а также к тому, что к рекомендуемым, но не обязательным прививкам ослабнет интерес и внимание. А это может нанести вред общей программе вакцинации населения страны. Прежде чем вводить такой закон, следовало бы провести превентивную работу с населением, говорят критики. Еще один аргумент: наиболее уязвимая группа - взрослые люди, которые родились после 1970 года, - вообще не охвачена. Жителям страны, родившимся в 1970-80-е годы, делали только одну прививку от кори. Позднее выяснилось, что в этом случае у 5-10 процентов людей иммунитет не вырабатывается.

"Да, - соглашается Херман Йозеф Каль. - Определенную группу закон не отхватывает, но такие прививки, как сказано в документе, являются обязательными и для сотрудников детсадов и ясель, школьных учителей, медперсонала". Для преподавателей, которые будут устраиваться на работу в школу, наличие прививки от кори - обязательное условие. Учителя, уже работающие в школе, должны будут предъявить паспорт прививок до 31 июля 2021 года. В противном случае будет наложен запрет на профессиональную деятельность.

Есть в Германии и радикальные антипрививочники, уверенные во вреде вакцинации и заговоре фармацевтических концернов с целью наживы. Их в стране немного: численность этой группы, по оценкам экспертов, не превышает двух процентов населения. "Это закон федерального уровня. Конечно, антипрививочники попробуют через своих адвокатов опротестовать его, но не думаю, что это возможно", - говорит Херман Йозеф Каль. Немецкий педиатр знает, что до этой группы людей врачам не достучаться. "Дети, не имеющие прививки от кори, не смогут посещать детские сады, но антипривиочники найдут другие возможности, куда отдать своего ребенка. Со школой же все обстоит иначе. В Германии обязательное посещение школы, поэтому каждый ребенок пойдет в школу ", - подчеркивает немецкий врач. Действительно, даже те дети, которые не смогут предъявить доказательство того, что им была сделана прививка от кори, к школе будут допущены. Директора школ обязаны сообщать о них в ведомство санитарного надзора. Если родители отказываются прививать своих детей, посещающих детсад или школу, штраф может достигать 2500 евро.

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    Автор: Наталия Королева


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