 В Германии бундесрат принял климатический пакет | Новости из Германии о Германии | DW | 20.12.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

В Германии бундесрат принял климатический пакет

Меры властей ФРГ по защите климата предусматривают снижение НДС на железнодорожные билеты и появление взносов за выбросы CO2 для транспортных компаний и жилищного сектора.

Ветряки на фоне заката солнца

Бундесрат (представительство федеральных земель Германии) в пятницу, 20 декабря, принял переработанный пакет мер, направленных на защиту климата.

В числе прочего он предусматривает снижение налога на добавленную стоимость на железнодорожные перевозки с 1 января 2020 года. Кроме того, льготы (Pendlerpauschale), которые индивидуально рассчитываются по сумме транспортных затрат при поездках с работы и на работу, с 2021 года вырастут на 5 евроцентов, начиная с 21 километра пути. А с 2024 года добавится компенсация в размере 3 евроцентов за каждый километр.

C 2021 года в Германии появятся сертификаты для компаний в транспортной и жилищной сферах, дающие право на эмиссию определенного объема СО2. Сейчас подобные сертификаты действуют для компаний в промышленной отрасли. Таким образом, за тонну выбросов транспортным компаниям и жилищному сектору придется платить 25 евро. До 2025 года этот показатель возрастет до 55 евро.

Контекст

Изменение климата - это гонка со временем. Опубликованный индекс эффективности мер против изменения климата показывает, какие индустриальные страны лидируют в этой борьбе, а кто оказался в отстающих. (12.12.2019)

Поезд вместо автомобиля или самолета: в Германии и Австрии благодаря росту экологического сознания и поддержке властей увеличивается спрос на поездки по железной дороге. (22.11.2019)

Набирающие популярность электроскутеры не способствуют защите климата, уверены немецкие эксперты. Чаще всего они становятся развлечением для пешеходов, а не альтернативой автомобилю. (03.09.2019)

Депутаты бундестага из блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), а также от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) одобрили 15 ноября пакет климатических мер. Законодатели утвердили целевые показатели для сокращения выбросов в атмосферу парникового газа CO2 в различных секторах, включая энергетику, транспорт и сферу жилищного строительства.

Бундесрат блокировал часть положений климатического пакета

Однако бундесрат 29 ноября заблокировал часть пакета, заявив о необходимости дополнительного согласования налоговых изменений. В середине декабря федеральные и земельные власти ФРГ достигли компромисса по наиболее спорным пунктам пакета.

К 2030 году Германия должна на 55 процентов сократить объемы своих выбросов двуокиси углерода по сравнению с 1990-м. Этот показатель сейчас составляет 30 процентов. К 2050 году ФРГ предстоит полностью реализовать стратегическую инициативу Европейского Союза и достичь углеродной нейтральности.

Смотрите также:

  • Работающая на буром угле электростанция Niederaußem вблизи Кёльна

    Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Закрытие угольных электростанций

    Правительство ФРГ решило к 2038 году прекратить использование в электроэнергетике угля - самого вредного для климата ископаемого энергоносителя. Уже в 2022 году общая мощность угольных электростанций сократится на четверть. Ускоренными темпами будут закрывать те, что работают на импортном каменном угле. За свертывание добычи бурого угля ряд регионов Германии получит многомиллиардные компенсации.

  • Ветрогенераторы и солнечные батареи

    Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Развитие возобновляемой энергетики

    К 2030 году 65% потребляемой в Германии электроэнергии должны производиться из возобновляемый источников (ВИЭ), прежде всего - с помощью ветра и солнца. На момент принятия программы в сентябре 2019 года этот показатель составлял около 43%. Среди мер стимулирования развития ВИЭ - повышение материальной заинтересованности местных органов власти в установке на своей территории ветрогенераторов.

  • Рисунок, объясняющий действие CO2-сертификатов

    Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Введение сертификатов на выбросы CO2

    Тот, кто выбрасывает в атмосферу значительные объемы парниковых газов, должен за это платить. Таков смысл системы CO2-сертификатов, введенной в Европейском Союзе еще в 2005 году для промышленных предприятий. В Германии с 2021 года приобретать подобные сертификаты обязаны будут также компании, продающие потребителям различные виды топлива. В результате оно должно подорожать.

  • Мужчина заправляет автомобиль

    Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Повышение цен на топливо

    Цена CO2-сертификатов, согласно правительственной программе, будет в 2021-25 годах планомерно расти. Это должно привести к постепенному удорожанию, в частности, бензина и дизельного топлива на заправочных станциях. Цель правительственной программы - подтолкнуть автомобилистов к более экономному расходованию нефтепродуктов и, в конечном счете, к переходу на экологичные виды транспорта.

  • Электромобиль на станции зарядки

    Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Стимулирование электромобильности

    Правительство ФРГ расширило и продлило до 2025 года программу стимулирования покупки полностью электрических автомобилей и заряжаемых от розетки плагин-гибридов. Так, скидка на электромобили по цене до 40 тысяч евро увеличена с 4 до 6 тысяч евро, для более дорогих моделей она составляет 5 тысяч евро. Одновременно решено в 2020-21 годах установить 50 тысяч новых общедоступных станций зарядки.

  • Пассажиры заходят в самолет авиакомпании Ryanair

    Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Увеличение налога на авиабилеты

    Выбросы от работы авиадвигателей весьма способствуют парниковому эффекту, поэтому правительство ФРГ стремится сократить число авиаперелетов, особенно внутри Германии и Европы. Один из пунктов программы защиты климата - повышение с 1 апреля 2020 года налога на авиабилеты. В частности, на 5,65 евро до 13,03 евро при вылете из аэропортов на территории Германии по внутриевропейским маршрутам.

  • Электропоезд рядом с автобаном

    Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Налоговые льготы железной дороге

    Чем больше пассажиров предпочтут автомобилям, междугородним автобусам и самолетам электропоезда, тем лучше для климата, считает правительство ФРГ. Один из пунктов его программы - снижение НДС на железнодорожные билеты с 19% до льготных 7% с 1 января 2020 года и, в результате, их удешевление в поездах дальнего следования на 10%. Недополученные налоги казне компенсирует сбор с авиапассажиров.

  • Бензовоз привез топливо для индивидуального дома

    Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Запрет дизельного отопления домов

    Значительные выбросы CO2 возникают при обогреве зданий. Во многих немецких домах, прежде всего - индивидуальных, все еще действуют отопительные системы на мазуте или солярке, зачастую очень старые и малоэффективные. Государство готово взять на себя 40% расходов на их замену современными экологичными технологиями. А с 2026 года установка дизельных котлов будет вообще запрещена.

  • Теплоизоляция индивидуального дома

    Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Поддержка энергосберегающего жилья

    Чем больше в здании применяется энергосберегающих технологий, тем меньше энергии требуется для его отопления. Поэтому с 2020 года правительство Германии в рамках программы защиты климата будет предоставлять налоговые льготы всем домовладельцам за установку в окнах энергосберегающих стеклопакетов и за теплоизоляцию стен и крыши.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 02:52

Как на России скажется новая политика Германии по защите климата?

Контекст

Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

Для сокращения выбросов CO2 необходим ускоренный отказ от сжигания угля, нефти и природного газа. Основные меры в энергетике, на транспорте и в жилищной сфере ФРГ - в галерее DW. (11.11.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Почему Грета Тунберг вызывает такую бурную реакцию в мире?  

Как на России скажется новая политика Германии по защите климата?  

Как сократить число жертв загрязнения воздуха?  

Также по теме

Deutschland Bundesrat in Berlin | Daniel Günther (CDU), Bundesratspräsident

В Германии бундесрат заблокировал часть положений климатического пакета 29.11.2019

Для устранения противоречий между бундесратом и бундестагом, ранее одобрившим пакет климатических мер, предложили создать специальную комиссию.

Spanien COP 25. UN-Klimakonferenz in Madrid - Logo

Участники конференции ООН по климату не могут согласовать итоговые документы 14.12.2019

Основной вопрос на COP25 в Мадриде состоит в том, удастся ли представителям 196 стран и ЕС договориться о более амбициозных климатических целях на 2030 год.

Deutschland | Symbolbild Erneuerbare Energien

Федеральные и земельные власти ФРГ достигли компромисса по новому климатическому пакету 16.12.2019

Представители федеральных земель и федерального правительства Германии договорились по наиболее спорным пунктам нового климатического пакета, ранее утвержденного бундестагом.

Реклама

Самые читаемые

Стрельба в центре Москвы у здания ФСБ на Лубянке  

Чем пресс-конференция Путина запомнилась немецким политологам  

Русские пословицы и поговорки по-немецки и в картинках (фотогалерея)  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно