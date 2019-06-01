В Гамбурге хотят отменить штраф за изъятие продуктов из мусорных контейнеров

Изъятие из мусорных контейнеров еще годных в пищу продуктов питания, забракованных супермаркетами из-за истечения срока хранения или внешних изъянов, которое до сих пор приравнивается к краже, может вскоре стать в Германии легальным. С такой инициативой сенатор юстиции Гамбурга Тилль Штеффен (Till Steffen), представляющий партию "зеленых", намерен выступить в начале июня на конференции министров юстиции федеральных земель ФРГ. Информацию об этом, о которой в пятницу, 31 мая, написали немецкие газеты Die Neue Osnabrücker Zeitung и Das Pinneberger Tageblatt, подтвердили в земельном министерстве юстиции.

Еще пригодные продукты питания вытаскивают в Германии из мусорных контейнеров бездомные и активисты, выступающие против "общества излишнего потребления". Тилль Штеффен хочет добиться от принятия на федеральном уровне новых правил обращения с просроченными продовольственными товарами: в частности, не рассматривать более в уголовном кодексе собирание просроченных продуктов из контейнеров как кражу и определить в гражданском кодексе, когда выброшенные продовольственые товары перестают быть собственностью их прежнего владельца.

В качестве альтернативы Штеффен предлагает по примеру Франции запретить супермаркетам отправлять продукты питания в мусор. Вместо этого магазины площадью более 400 метров следует обязать сдавать непроданные продукты гуманитарным организациям, помогающим бездомным и социально незащищенным людям, считает политик.

Ежегодно немцы выбрасывают 11 млн тонн продуктов

Уже сегодня многие супермаркеты в Германии сотрудничают с местными организациями такого плана. По статистике, ежегодно в Германии выбрасывается около 11 млн тонн продуктов.

В конце 2018 года большой резонанс получило судебное разбирательство в Мюнхене в отношении двух студенток, которые доставали продукты из мусорных контейнеров супермаркета.

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