 В ВШЭ закрыли ток-шоу перед эфиром с юристом ФБК Любовью Соболь | Новости из Германии о России | DW | 29.05.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

В ВШЭ закрыли ток-шоу перед эфиром с юристом ФБК Любовью Соболь

Продюсер ток-шоу "В точку! Персона" сообщил Любови Соболь, что руководство ВШЭ 28 мая "неожиданно закрыло" проект. 30 мая юрист ФБК должна была стать гостем программы.

Юрист ФБК Любовь Соболь (фото из архива)

Юрист ФБК Любовь Соболь (фото из архива)

В Высшей школе экономики закрыли студенческое ток-шоу "В точку! Персона". Об этом на своей странице в Twitter  в среду, 29 мая, сообщила юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, которая должна была в среду стать гостем программы.

По словам Соболь, с ней связался продюсер проекта и сообщил, что руководство университета 28 мая "неожиданно закрыло" проект, который шел три года. Ранее гостями ток-шоу становились политик Дмитрий Гудков, комик Семен Слепаков, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, запись программы с которым позднее была удалена.

Контекст

Россиянам обрубают альтернативные каналы информации, а их самих пугают наказанием за оскорбление власти. Теперь в России лучше помалкивать, считает Иван Преображенский. (08.03.2019)

Давление на интернет и его пользователей со стороны властей усиливается. Но пользователи впервые оказали солидарное сопротивление, считает Александр Плющев. (25.12.2018)

Шеф-редактор  "В точку! Персона" Виолетта Полудюк сообщила, что руководство сообщило о закрытии проекта без объяснения причин. Профессор ВШЭ и руководитель проекта Сергей Корзун заявил интернет-изданию "МБХ медиа", что ток-шоу закрывается в связи с сессией и лишь на текущий учебный год. При этом, согласно программе, проект заканчивается 31 мая - на день позже запланированного эфира с Соболь, уточняет студенческое издание The Vyshka. О продлении проекта в новом учебном году не сообщается.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Алексей Навальный и сотрудники фонда

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией

    Объектами расследований созданного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) становятся российские депутаты, члены правительства и доверенные лица президента РФ Владимира Путина. Резонансные фильмы-разоблачения ФБК об украденных миллиардах, незаконных сделках, роскошных виллах и дорогих яхтах высокопоставленных российских чиновников и их семей привлекают внимание миллионов россиян.

  • Скриншот заставки фильма Чайка Фонда борьбы с коррупцией

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    "Чайка" - первое расследование ФБК в форме документального фильма

    Расследование "Чайка" о финансовых махинациях и криминальных связях сыновей генерального прокурора Юрия Чайки, опубликованное Фондом борьбы с коррупцией 1 декабря 2015 года, стало первой резонансной работой ФБК в форме документального фильма. За сутки на портале YouTube его посмотрели более полумиллиона зрителей. Фильм был признан одним из победителей международного кинофестиваля "Артдокфест".

  • Скриншот заставки фильма Он вам не Димон с сайта Навального

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    "Он вам не Димон"

    Появившийся 2 марта фильм "Он вам не Димон" - крупнейшее расследование ФБК в 2017 году. Премьер РФ Медведев - один из создателей масштабных коррупционных схем, утверждается в фильме. "Мы нашли все резиденции в РФ и за границей, отыскали все виноградники и неуловимые яхты и установили, где и кто на них плавал", - говорят авторы. После фильма по всей РФ прошли массовые антикоррупционные протесты.

  • Евгений Пригожин

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    Картель "повара Путина"

    Расследование в отношении Евгения Пригожина, которого называют "поваром Путина", появилось 19 мая 2017 года. В нем утверждается, что Пригожин, инициировав картельный сговор и договорившись с чиновниками Минобороны, получил 23 млрд рублей из оборонзаказа, не менее трети из которых были похищены. С 2016 года Пригожин находится под санкциями США - как "спонсор и агент высших должностных лиц РФ".

  • Скриншот расследования о Николае Чоулзе с сайта Навального

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    Сын Пескова: золотой ребенок бриллиантового папы

    Герой расследования, опубликованного 17 августа 2017 года, - сын пресс-секретаря Путина. По данным ФБК, Николай Чоулз-Песков, отсидевший в британской тюрьме за грабеж, живет в Москве жизнью миллионера: феррари, частные самолеты, конный спорт. При этом он не имеет ни работы, ни даже среднего образования. "Это история об успехе. В том формате, как он возможен сейчас в РФ", - говорится в публикации.

  • Скриншот аккаунта в Инстаграме Насти Рыбки

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    "Рыбкагейт": яхты, олигархи, девушки из эскорт-услуг

    Новый фильм ФБК, вышедший 8 февраля 2018 г., посвящен одному из замов Медведева - Сергею Приходько. Источником данных стал аккаунт в Instagram девушки из эскорта Насти Рыбки, побывавшей в путешествии по Норвегии с Приходько и олигархом Олегом Дерипаской на яхте миллиардера. Роскомнадзор внес страницу с фильмом на YouTube в список запрещенных сайтов, потребовав от СМИ удалить фото и видео из него.

  • Девушка с плакатом Господин Слуцкий, чуть-чуть тоже считается

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    Домогающийся депутат. Психопат. Коррупционер

    Подарок к 8 марта: после скандала вокруг депутата Госдумы Леонида Слуцкого, обвиненного в сексуальных домогательствах, ФБК опубликовал информацию о его имуществе и обвинил его в коррупции. У депутата с зарплатой в 450 тыс. рублей в месяц нашлись три элитных автомобиля и дом жилплощадью 800 кв.м на Рублевке. По данным ФБК, на одни лишь штрафы ГАИ у Слуцкого должно уходить в год около 40% доходов.

  • Коллаж с сайта Навального: Володин в платочке на фоне многоэтажного дома

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    Квартира мамы чиновника

    Мать спикера Госдумы Вячеслава Володина владеет элитной недвижимостью в Москве и 10 компаниями с "миллиардными оборотами", утверждается в расследовании ФБК от 16 августа 2018 года. Авторы предполагают, что 82-летняя Лидия Барабанова - фиктивная собственница, а на самом деле "все принадлежит самому Володину, и он коррупционер". "Все соответствующие заявления отправим", - говорится в заявлении ФБК.

  • Обращение Золотова к Навальному. Скриншот с YouTube

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    Кто объедает Росгвардию: дуэль Навального и Золотова

    Новый и единственный поставщик продуктов питания для Росгвардии завышает цены в 2-3 раза, говорится в расследовании фонда Навального, опубликованном 23 августа 2018 года. По мнению ФБК, бенифициаром этой схемы может быть Медведев или люди из его окружения. Глава Росгвардии Виктор Золотов обвинил Навального в клевете и вызвал его на дуэль.

  • Скриншот с сайта Навального с фотографией Антона Дроздова

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    Глава Пенсионного фонда. Миллиардер

    Глава Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов - миллиардер, уверены авторы расследования ФБК от 30 августа 2018 года. По данным фонда, в общей сложности Дроздов и его семья владеют недвижимостью на сумму почти миллиард рублей. В ФБК выяснили, что одна лишь дача тещи Дроздова на Рублевке оценивается в 400 млн рублей, а на соседнем участке находится особняк бизнесмена Бориса Ротенберга.

  • Глава Роснефти Игорь Сечин и руководитель Газпрома Алексей Миллер

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    Как живут цари госкорпораций

    Фигурантами совместного расследования ФБК с Insider стали главы "Роснефти", "Газпрома", "Транснефти" и "Ростеха". Они, утверждается в материале ФБК от 12 октября 2018 года, владеют недвижимостью на сотни миллионов рублей, при этом все имущество "было приобретено на деньги из госбюджета, а своими постами они обязаны давнему знакомству с Владимиром Путиным".

    Автор: Марина Барановская


Смотреть видео 01:52

Дело Леонида Волкова: за что задержали соратника Навального?

Контекст

Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

Расследования ФБК Алексея Навального могли бы помочь российским властям в борьбе с коррупцией. Но пока они предпочитают бороться с создателем фонда. Галерея DW - о резонансных разоблачениях ФБК. (12.10.2018)  

Ссылки в интернете

The Vyshka

Аудио- и видеофайлы по теме

Как у Оруэлла: в Китае заработала система тотального наблюдения  

Оппозиция против Путина: что готовят Навальный и его сторонники  

Дело Леонида Волкова: за что задержали соратника Навального?  

Также по теме

Russland | Treffen von Alexey Navalny mit unabhängigen Kandidaten für Moskauer Duma

Навальный провел крупную предвыборную акцию в Москве 22.04.2019

Глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный представил своим сторонникам программу "Умное голосование" и кандидатов в Мосгордуму.

Kindergarten in Iwanowo

Прокуратура Москвы отказала во внеплановой проверке предприятий, связываемых с Пригожиным 29.04.2019

Роспотребнадзор выявил нарушения санитарного законодательства на предприятиях "Школьник-ЮЗ", "Московский школьник" и "Конкорд". Родители считают их виновными в массовых случаях дизентерии в московских детских садах.

Ivan Zhdanov

Соратник Навального намерен баллотироваться в Мосгордуму 08.04.2019

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов бороться с единороссами любыми способами.

Реклама

Самые читаемые

Прибыл "ремонтировать" Украину: как Киев встретил Саакашвили  

Как утаивают чистую правду про грязную нефть в "Дружбе"  

США обвинили РФ в нарушении моратория на ядерные испытания  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно