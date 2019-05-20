 В Вуппертале приговорены к штрафам исламисты из ″шариатской полиции″ | Новости из Германии о Германии | DW | 27.05.2019

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Германия

В Вуппертале приговорены к штрафам исламисты из "шариатской полиции"

Суд в Вуппертале счел, что салафиты нарушили запрет на ношение униформы, и приговорил их к штрафам от 300 до 1800 евро.

Салафиты в Вуппертале

Суд в Вуппертале вынес обвинительный приговор в отношении членов салафитской организации, называющей себя "шариатской полицией". В понедельник, 27 мая, семь мужчин в возрасте 27-37 лет признаны виновными в нарушении запрета на ношение униформы, что выражает совместные политические взгляды, либо в пособничестве этому нарушению.

Контекст

Он был одним из самых известных проповедников в среде салафитов. После запрета объединения "Истинная религия" о нем почти ничего не слышно. DW узнала, как живет сейчас один из лидеров салафитов. (24.10.2018)

В Северном Рейне - Вестфалии больше салафитов, чем в любом другом регионе ФРГ. В публичном пространстве они практически не видны, но по-прежнему активны и представляют угрозу для безопасности. (22.10.2018)

Подсудимые осознавали, что их акция была направлена на достижение "убеждающе воинствующего эффекта", указал суд. Они приговорены к денежным штрафам от 300 до 1800 евро.

Второй судебный процесс по делу "шариатской полиции"

Второй судебный процесс по делу так называемой "шариатской полиции" начался в Вуппертале 20 мая. Фигуранты дела в 2014 году, одевшись в яркие светоотражающие жилеты с надписью "Шариатская полиция", останавливали молодых мусульман перед дискотеками, кафе, игорными залами и борделями и требовали от них отказаться от алкоголя, азартных игр и разврата.

В 2016 году суд в Вуппертале оправдал их, но в январе 2018 года Федеральная судебная палата Германии отменила это решение нижестоящего суда и вернула дело в Вупперталь для нового рассмотрения. По ее мнению, суд не учел ряд обстоятельств, в частности, устрашающее воздействие жилеток с надписью "шариатская полиция" на молодых мусульман.

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