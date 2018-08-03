В водах Венеции погибло три человека

В результате двух инцидентов в венецианской лагуне за 2 дня погибло 3 человека, 8 получили ранения. В пятницу, 3 августа, незадолго до полуночи моторная лодка врезалась в рыбацкую лодку, оба 69-летних рыбака погибли. Находившиеся в моторной лодке молодые люди отделались травмами. В субботу другая лодка перевернулась на большой волне - 1 человек погиб, 4 получили ранения.

Эти инциденты вновь оживили дискуссию о том, что лагуна и каналы перегружены обилием водного транспорта. "К сожалению, Венеция превратилась в морской автобан, на котором моторные лодки устраивают гонки без правил", - заявил местный политик Стефано Педича. "Протесты рыбаков и гондольеров никто не слышит", - подчеркнул он. В городе многие поддерживают полный запрет использования моторных лодок.

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Смотреть видео 02:14 Now live 02:14 мин Поделиться Венеция против круизных лайнеров Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/2x9X2 Венеция против круизных лайнеров