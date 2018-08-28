 В Висбадене демонтируют золотую статую Эрдогана | Новости из Германии о Германии | DW | 29.08.2018

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Германия

В Висбадене демонтируют золотую статую Эрдогана

У золотой статуи Эрдогана в Висбадене начались перепалки между противниками и сторонниками президента Турции. Администрация города решила демонтировать памятник.

Статуя Эрдогана в Висбадене, 28 августа 2018 г.

Статуя Эрдогана в Висбадене, 28 августа 2018 г.

Администрация немецкого города Висбадена во вторник, 28 августа, приняла решение демонтировать четырехметровую золотую статую президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, установленную в рамках фестиваля искусств. Причиной этого стало отсутствие "гарантий безопасности". Городская полиция займется демонтажем, который должен быть завершен к утру среды.

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Во вторник вечером рядом со статуей начались словесные перепалки сторонников и противников Эрдогана. Полиция заявила об "агрессивном настроении в легкой форме", однако до физических столкновений не дошло. По другим данным, споры переросли в рукоприкладство, а у некоторых вовлеченных в конфликт было замечено в руках колющее оружие.

Статуя Эрдогана была установлена на площади Немецкого Единства в рамках висбаденской биеннале. Памятник отлили из бетона, а затем выкрасили золотой краской. Уже впоследствии кто-то нанес на статую бранное выражение на английском языке.

"Искусство обязано выставлять напоказ то, что происходит", - заявил руководитель Гессенского театра Уве-Эрик Лауфенберг (Uwe Eric Laufenberg), организовавший биеннале. Представительница земельного правительства Люция Путрих (Lucia Puttrich) раскритиковала акцию, напомнив о проблеме демократии в Турции. "Этот человек не заслуживает пьедестала, и тем более - его не надо отливать в золоте", - заявила Путрих.

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    Автор: Максим Нелюбин


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