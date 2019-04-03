В Вильнюсе перезахоронили останки Кастуся Калиновского

Бело-красно-белые флаги, портреты Кастуся Калиновского, лозунги "Жыве Беларусь!" - несколько тысяч белорусов приехали в Вильнюс, чтобы проститься с Кастусем Калиновским и другими участниками восстания 1863-1864 годов, перезахоронение останков которых состоялось сегодня, 22 ноября, в литовской столице.

Для многих в Беларуси Кастусь Калиновский является центральной исторической фигурой XIX века и символом белорусского национального движения. Как один из руководителей антироссийского восстания 1863-1864 годов на землях бывшей Речи Посполитой, отошедших к Российской империи, и включавших в себя территории современных Беларуси, Польши, Литвы и Украины, он добивался возрождения Речи Посполитой в ее исторических границах конца XVII века. Достичь этой цели не удалось: восстание было подавлено, а его руководители казнены.

Останки Кастуся Калиновского и других повстанцев были обнаружены два года назад случайно, после оползня на горе Гедимина в Вильнюсе. И вот спустя 155 лет белорусы смогли их перезахоронить.

Большинство присутствующих - белорусы

Церемония перезахоронения останков участников восстания 1863-1864 годов началась рано утром. Двадцать гробов - вначале с останками руководителей восстания Кастуся Калиновского и Зигмунда Сераковского - торжественно внесли в Кафедральный собор Святого Станислава и Святого Владислава в центре Вильнюса. Гробы несли почетные караулы Литвы и Польши. Белорусские военные в церемонии не участвовали - накануне министерство обороны Беларуси заявило, что "послать роты почетного караула не является возможным".

Гробы несли почетные караулы Польши и Литвы

В Вильнюс на церемонию перезахоронения приехали белорусы, литовцы и поляки, но судя по количеству бело-красно-белых флагов (национальный исторический флаг Беларуси. - Ред.) абсолютное большинство присутствующих было из Беларуси, ведь Кастусь Калиновский является национальным героем, в первую очередь, для белорусов.

Литовские организаторы посвятили траурную церемонию всем участникам восстания, не выделяя фигуру Калиновского. Из-за желающих попасть на церемонию белорусов на границе с Литвой даже образовались огромные очереди. А накануне в Беларуси собирали деньги для организации неформальных траурных мероприятий в Вильнюсе.

Сегодняшняя церемония могла бы пройти в Беларуси. В сентябре белорусское гражданское общество обратилось к литовскому Сейму с просьбой передать останки Калиновского Беларуси. Однако литовские власти решили оставить все как есть, ведь официального запроса от белорусских органов они так и не получили.

Власти Беларуси участвовали, но неохотно

В рамках траурной церемонии прошла торжественная месса с участием президента Польши Анджея Дуды и президента Литвы Гитанаса Науседы. Белорусская сторона на таком высоком уровне представлена не была - делегацию возглавлял лишь вице-премьер Игорь Петришенко.

Игорь Петришенко на церемонии захоронения останков Кастуся Калиновского

Официальные белорусские власти довольно сдержанно реагировали на обнаружение останков белорусского героя, а активность в деле его мемориализации проявляли скорее под давлением гражданского общества. Так, когда останки Кастуся Калиновского только были обнаружены, литовские историки в интервью для белорусской службы Радио "Свобода" говорили, что власти в Минске не проявляют должного интереса в связи с этим событием.

Но после открытого письма белорусского писателя Андрея Горвата главе МИД Беларуси Владимиру Макею с призывом принять участие в перезахоронении Калиновского и признать его национальным героем, белорусский МИД заверил в своей готовности взаимодействовать с литовскими партнерами.

За неделю до торжественного перезахоронения власти Беларуси предоставили литовской стороне результаты экспертизы останков из возможной могилы брата Кастуся Калиновского, Виктора в Свислочи (литовские ученые на 95% уверены в принадлежности останков Калиновскому, но для окончательности требовалась ДНК-экспертиза. - Ред.). Экспертиза длилась с июля, но в итоге оказалось, что в Свислочи похоронен не Виктор Калиновский. Об этом еще раньше предупреждали белорусские историки и активисты: по их словам, в 1990-х место захоронения Виктора было выбрано наугад.

Гробы с останками Кастуся Калиновского и других участников восстания 1863-1864 годов

На мессе в Кафедральном соборе вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко выступил с речью на белорусском языке и отметил, что личность Кастуся Калиновского навечно вписана в историю Беларуси, а его память увековечена в названиях улиц и художественных произведениях. "Знаково, что паролем повстанцев было: "Каго любіш - люблю Беларусь" (Кого любишь - люблю Беларусь. - Ред.), сказал Петришенко. По мнению вице-премьера, заветы повстанцев нашли свое продолжение в лозунге: "За моцную і квітнеючую Беларусь" (За сильную и процветающую Беларусь. - Ред.). Петришенко также предостерег от использования фигуры Калиновского в политических целях. Последние слова толпа белорусов перед стенами собора встретила возгласом "Ганьба!" (Позор. - Ред.).

Подобная церемония невозможна в Беларуси

После завершения торжественной мессы, почетный караул отнес гробы с останками повстанцев на кладбище Расу. За ними, несмотря на холод и ветер, следовали несколько тысяч человек. Останки Кастуся Калиновского и других участников восстания 1863-1864 годов были установлены в часовне на кладбище Расу. Прощальная церемония закончилась шестью выстрелами в воздух.

Люди на улице с пониманием отзывались о церемонии и отмечали, что литовские власти очень тактично отнеслись к тому, что восстание 1863-1864 является частью истории нескольких народов. Так, на протяжении всех официальных мероприятий наряду с литовским языком, звучал также польский и белорусский.

Сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" Павел Северинец, прибывший на перезахоронение из Минска, выразил сожаление, что в Беларуси на официальном уровне невозможно устроить такое мероприятия. Политик упомянул деятельность белорусских властей по "благоустройству" Куропат - весной в месте захоронения жертв сталинских репрессий 1937-1939 годов были снесены кресты, установленные активистами. "Хотя церемония проходит и не в Беларуси, я рад, что тысячи белорусов здесь", - сказал Северинец.

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