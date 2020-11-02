В Вене рядом с синагогой ранен полицейский

В центре Вены вечером в понедельник, 2 ноября, неизвестный открыл стрельбу рядом с синагогой. По предварительным данным, в результате нападения полицейский получил серьезные ранения. Один из нападавших убит. Газета Kronen Zeitung сообщила, что он подорвал на себе пояс смертника. Другому предполагаемому преступнику удалось скрыться. По данным МВД, один человек задержан по подозрению в причастности к инциденту.

Венская полиция сообщила о "крупной операции" в центре города. Представитель полиции отказался раскрыть подробности.

Издание Kronen Zeitung сообщило, что президент еврейской общины в Вене призвал ее членов не покидать свои жилища.

Новость дополняется.

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