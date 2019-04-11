 В Венесуэлу прибыл первый самолет с гуманитарной помощью Красного Креста | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 16.04.2019

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Мир

В Венесуэлу прибыл первый самолет с гуманитарной помощью Красного Креста

В Каракасе приземлился самолет Международного комитета Красного Креста, на борту которого находятся медикаменты и медицинские материалы.

Делегация Международного комитета Красного Креста и Николас Мадуро

Делегация Международного комитета Красного Креста и Николас Мадуро

Впервые с начала кризиса в Венесуэле в эту страну доставлена гуманитарная помощь Красного Креста. В аэропорту Каракаса приземлился самолет, на борту которого находятся срочно необходимые медикаменты и медицинские материалы, сообщил представитель венесуэльских властей во вторник, 16 апреля.

Контекст

Горящие грузовики с гуманитарной помощью на границе с Венесуэлой напомнили Сергею Елкину об уничтожении в России санкционных продуктов из ЕС. Диагноз карикатуриста - иррациональное уничтожение. (25.02.2019)

В интервью DW временный президент Венесуэлы обвинил режим Мадуро в гуманитарном кризисе в стране и призвал военных не препятствовать доставкам международной гуманитарной помощи. (12.02.2019)

Около недели назад глава Венесуэлы Николас Мадуро после долгих отказов сообщил о готовности принять гуманитарную помощь Международного комитета Красного Креста во время переговоров с главой организации Петером Маурером в Каракасе.

Четверть венесуэльцев нуждаются в срочной помощи

По данным ООН, почти четверть из 30 миллионов венесуэльцев нуждаются в срочной помощи. Около 3,7 миллиона жителей страны истощены вследствие недостаточного питания, не менее 22 процентов детей до 5 лет страдают от хронического недоедания, говорится в одном из недавних отчетов организации.

С начала года Венесуэла находится в глубоком политическом и социальном кризисе. После того как 22 января Мадуро вновь занял пост президента, в стране начались активные политические протесты. Днем позже председатель парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента. Легитимность лидерства Гуйадо признали большинство стран Евросоюза, а также США, Канада, Австралия, часть стран Латинской Америки и Организация американских государств. Между тем Россия поддерживает Николаса Мадуро.

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    Автор: Александра Елкина


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Гуайдо против Мадуро: чего достиг молодой политик в Венесуэле

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