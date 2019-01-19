 В Венесуэле подавлена попытка военного переворота | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 22.01.2019

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Мир

В Венесуэле подавлена попытка военного переворота

Небольшая группа военных призвала к восстанию против президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Власти смогли нейтрализовать и задержать их. Оппозиция готовит акции протеста.

Венесуэльские военные применяют слезоточивый газ против протестующих в Каракасе

Венесуэльские военные применяют слезоточивый газ против протестующих в Каракасе

Группа военнослужащих Национальной гвардии Венесуэлы попыталась организовать вооруженное выступление против президента Николаса Мадуро в понедельник, 21 января, в районе Сан-Хосе-де-Котиса на севере Каракаса. Попытка путча подавлена, "группа нападавших нейтрализована, они сдались и взяты под стражу", сообщается в микроблоге Twitter близкого соратника Мадуро и председателя Конституционного собрания Венесуэлы Дьосдадо Кабельо.

Контекст

По оценке МВФ, инфляция в Венесуэле в 2018 году может достичь показателя в миллион процентов. О причинах кризиса в экономике страны DW говорила с венесуэльским экономистом Пабло Рафаэлем Гонсалесом. (20.08.2018)

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Национальная ассамблея Венесуэлы выступает за создание переходного правительства в стране и против того, чтобы Мадуро снова становился президентом. (05.01.2019)

Согласно официальной информации, около трех часов ночи по местному времени 27 национальных гвардейцев атаковали военный пост в городе Петаре и захватили хранившееся там оружие. Затем они передислоцировались в Каракас, после чего опубликовали видео на YouTube, призывающее к восстанию против Мадуро.

Против вышедших на улицы жителей района Сан-Хосе-де-Котиса, которые поддержали группу мятежников, власти применили слезоточивый газ.

Оппозиция Венесуэлы готовит акции протеста

Инцидент в Сан-Хосе-де-Котиса показывает "общее чувство", царящее в венесуэльской армии, написал у себя в Twitter председатель оппозиционного Национального собрания страны Хуан Гуаидо. Лидер оппозиции пообещал предоставить военным, "активно способствующим восстановлению конституции", все необходимые гарантии.

10 января Николас Мадуро во второй раз вступил в должность президента Венесуэлы после того, как в мае 2018 года выиграл выборы, бойкотировавшиеся оппозицией. Переизбрание Мадуро не признали Евросоюз, США и большинство стран Латинской Америки. 11 января Хуан Гуаидо заявил, что имеет право взять на себя полномочия президента республики. Он призвал сторонников оппозиции выйти на массовые акции протеста 23 января.

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    В то время как все силы полиции брошены на разгон критиков правительства, соратники президента могут спокойно проводить свои акции. Толпа в красном выражает поддержку Николасу Мадуро - преемнику бывшего главы Венесуэлы Уго Чавеса, провозгласившего начало эры социалистической революции в стране.

  • Одна из участниц акции протеста стоит перед правительственным бронетранспортером, переграждая ему дорогу

    Венесуэла на грани гражданской войны

    Угроза эскалации конфликта

    Одна из участниц акции протеста встала перед правительственным бронетранспортером, перегородив ему дорогу. Накануне митингов 19 апреля военные заверили президента в своей "безусловной лояльности". Конца конфронтации между правительственными силами и демонстрантами пока не видно. Эксперты предупреждают, что конфликт в Венесуэле может перерасти в гражданскую войну.

    Автор: Александра Елкина, Грета Хаманн


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