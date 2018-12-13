 В Венесуэле освобожден немецкий журналист | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 16.03.2019

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Мир

В Венесуэле освобожден немецкий журналист

После освобождения Билли Сикс должен каждые 15 дней уведомлять власти Венесуэлы о своем местонахождении. Репортера обвиняли в шпионаже, мятеже и незаконном вторжении в зону охраняемого объекта.

Билли Сикс (фото из архива)

Билли Сикс (фото из архива)

Немецкий журналист Билли Сикс освобожден из венесуэльской военной тюрьмы в Каракасе после четырехмесячного заключения. Венесуэльский журналистский профсоюз SNTP подтвердил в пятницу, 15 марта, что журналист покинул пенитенциарное учреждение.

В Венесуэле Сикса обвиняли в шпионаже, мятеже и незаконном вторжении в зону охраняемого объекта. "Репортеры без границ" считают обвинения бездоказательными.

После освобождения журналист должен каждые 15 дней уведомлять власти южноамериканской страны о своем местонахождении. Кроме того, ему запрещено публично рассказывать о нахождении под стражей. Венесуэльская неправительственная организация Espacio Público потребовала полной свободы для 32-летнего репортера.

Контекст

На фоне масштабных протестов 4 августа в Венесуэле впервые соберется учредительное собрание, которое должно переписать конституцию. Главное о последних событиях в стране - в материале DW. (03.08.2017)

3 мая - Всемирный день свободы печати. Нельзя допустить, чтобы о ней вспоминали лишь раз в году, считает генеральный директор медиакомпании Deutsche Welle Петер Лимбург. (03.05.2018)

Работа в Ливии и Сирии

Ранее Билли Сикс уже работал в горячих точках - Ливии и Сирии - по заказу правоконсервативного берлинского еженедельника Junge Freiheit. Начиная с декабря 2012 года, он провел несколько недель под стражей в Сирии по обвинению в незаконном пересечении границы и терроризме. Тогда при поддержке дипломатов, в частности из России, журналист был освобожден из-под стражи.

Политический кризис

Венесуэла несколько месяцев переживает политический кризис. 22 января в стране начались массовые акции протеста - сразу после вступления Николаса Мадуро на пост главы государства на второй срок. На следующий день председатель венесуэльского парламента Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Большинство стран Евросоюза, а также США, Канада, Австралия, часть стран Латинской Америки и Организация американских государств признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

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    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


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