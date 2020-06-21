 В Великобритании три человека стали жертвами нападения с ножом | Новости из Германии о Европе | DW | 21.06.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

В Великобритании три человека стали жертвами нападения с ножом

Британская полиция опровергла сообщения СМИ о том, что ножевое нападение в городе Ридинге, в результате которого погибли три человека, являлось терактом.

Полиция на месте ножевого нападения в парке города Ридинга

Полиция на месте ножевого нападения в парке города Ридинга

В британском городе Рединге вечером в субботу, 20 июня, молодой мужчина без видимой причины набросился с ножом на людей, гулявших в парке. В результате три человека погибли, еще трое получили ранения, сообщила полиция. 25-летний подозреваемый был задержан.

Хотя на место происшествия прибыли в том числе сотрудники отдела по противодействию терроризму, полиция не считает произошедшее терактом. "В данный момент произошедшее не расценивается как теракт, однако мы изучаем все возможные мотивы преступления", - цитирует агентство dpa начальника региональной полиции Иана Хантера. Предположение, что случившееся является терактом, было высказано в первых сообщениях британских СМИ о случившемся, указывает агентство.

По словам очевидцев, мужчина появился в людном парке около 20.00 по местному времени. Выкрикивая неразборчивые слова, он набросился с ножом на небольшую группу отдыхающих и начал без разбора наносить им ранения в горло и грудь. После этого он совершил нападение на другую группу людей.

Глава МВД Британии озабочена нападением в Рединге

По словам министра внутренних дел Великобритании Прити Пател, произошедшее вызывает у нее "глубочайшее беспокойство". Инцидент она назвала "бессмысленным нападением на людей, которые всего лишь хотели насладиться субботним вечером в компании семьи и друзей".

Город Рединг находится в 70 км к западу от Лондона, в нем проживают около 160 тысяч человек. За два часа до нападения вблизи парка, где оно произошло, прошла мирная демонстрация движения Black Lives Matter, указывает агентство dpa.

Смотрите также:

  • полицейские в Лондоне

    Теракты в районе Лондонского моста: как это было

    Наезд на Лондонском мосту

    Фургон совершил наезд на пешеходов в ночь на воскресенье, 4 июня. Первое сообщение об инциденте появилось в 0.13 мск. По свидетельствам очевидцев, пострадали 5-6 человек. Движение по мосту было перекрыто в обоих направлениях.

  • лондонский полицейский

    Теракты в районе Лондонского моста: как это было

    Нападение на рынке Боро

    Вскоре на близлежащем рынке Боро произошел еще один инцидент. Очевидцы рассказали о том, что неизвестные, вооруженные ножами, ворвались в один из ресторанов. Прибывшие на место событий полицейские применили огнестрельное оружие.

  • полицейские в Лондоне

    Теракты в районе Лондонского моста: как это было

    Инцидент в Воксхолле

    Позднее в британской столице случилось третье происшествие - в районе Воксхолл. Но впоследствии полиция уточнила, что в данном случае речь шла о поножовщине, которая никак не связана с двумя другими инцидентами.

  • метро в Лондоне

    Теракты в районе Лондонского моста: как это было

    Несколько станций метро закрыты

    Оператор лондонского общественного транспорта закрыл станции метро "Лондонский мост", "Боро", "Банк" и "Воксхолл". Той же ночью две последние станции вновь были открыты.

  • Пострадавшие на Лондонском мосту

    Теракты в районе Лондонского моста: как это было

    Полиция заявила о терактах

    В 2.25 мск лондонская полиция объявила, что происшествия на Лондонском мосту и на рынке в Боро признаны террористическими актами.

  • Тереза Мэй

    Теракты в районе Лондонского моста: как это было

    Тереза Мэй созвала кризисное заседание

    Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила кризисное заседание правительственного комитета по безопасности на утро следующего дня.

  • жители Лондона

    Теракты в районе Лондонского моста: как это было

    Сведений о жертвах нет

    Официальных сообщений о жертвах нападений нет. По неподтвержденным данным, несколько человек погибли.

    Автор: Илья Коваль


Смотреть видео 00:46

Ножевая атака в центре Лондона

Контекст

Германия становится все более безопасной

Несмотря на недавние нападения и атаки в немецких городах, число преступлений в ФРГ неуклонно снижается в последние годы. А влияние беженцев на уровень преступности остается минимальным. (04.08.2016)  

По следам теракта: как сильны правые экстремисты на востоке Германии?

Убийство двух человек на почве антисемитизма в Галле привлекло внимание к федеральной земле Саксония-Анхальт, где идеология правого экстремизма проникает во все слои общества. (11.10.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Гражданин РФ мог устроить взрывы в Германии – DW Новости  

Беженец напал на пассажиров поезда в Баварии  

Реклама

Самые читаемые

Немецкий историк о том, что его шокировало в статье Путина о войне  

Навальный ответил на предложение Плющенко поговорить "по-мужски"  

Президент России назвал законным "присоединение" стран Балтии к СССР  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно