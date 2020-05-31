 В Великобритании прошли акции протеста из-за гибели в США Джорджа Флойда | Новости из Германии о Европе | DW | 01.06.2020

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Европа

В Великобритании прошли акции протеста из-за гибели в США Джорджа Флойда

Митинги против расизма поддержали в Великобритании, где жители нескольких городов вышли на улицы, возмущенные убийством в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.

Протесты в Лондоне 31 мая

Протесты в Лондоне 31 мая

Тысячи лондонцев, возмущенных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, в субботу, 31 мая, вышли на улицы на митинг против расизма и полицейского насилия в США. Они собрались на Трафальгарской площади и у здания посольства Соединенных Штатов. Митингующие держали в руках плакаты с надписями: "Справедливость для Джорджа Флойда", "Я не могу дышать" и "Расизму не место".

Акция носила мирный характер, однако лондонская полиция задержала 23 человек – некоторые из них нарушали правила, действующие во время пандемии коронавируса, а некоторые оскорбляли полицейских. Аналогичные демонстрации прошли в Манчестере и Кардиффе, где на улицы вышли сотни местных жителей.

Афроамериканец Джордж Флойд умер 25 мая после того, как белый полицейский на протяжении почти 10 минут душил его коленом. 46-летний мужчина просил о помощи, пока не потерял сознание. Информация об убийстве стала известна общественности благодаря видеозаписям, сделанным прохожими. Полицейский, который его совершил, арестован. Ему предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности.

Эта трагедия, произошедшая в Миннеаполисе, вызвала волну протестов по всему США. Демонстрации переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Во многих городах введен комендантский час и задействована Национальная гвардия.

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    Автор: Томас Гриммер, Григорий Аросев


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