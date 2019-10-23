 В Великобритании обнаружен грузовик с 39 телами | Новости из Германии о Европе | DW | 23.10.2019

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Европа

В Великобритании обнаружен грузовик с 39 телами

Грузовик с 39 телами в кузове прибыл в Соединенное Королевство предположительно из Болгарии. Германия пообещала британским властям оказать всю необходимую помощь в расследовании.

На месте обнаружения грузовика с трупами в Грейсе

На месте обнаружения грузовика с трупами в Грейсе

В городе Грейс на юго-востоке Великобритании полиция в ночь на среду, 23 октября, обнаружила 39 тел в кузове грузового автомобиля. По предварительным данным, речь идет о 38 взрослых и одном подростке, сообщила на своем сайте полиция графства Эссекс, обнаружившая грузовик благодаря звонку скорой помощи. По подозрению в убийстве задержан водитель, 25-летний мужчина из Северной Ирландии.

Контекст

Четыре небольшие лодки были перехвачены при попытке пересечь Ла-Манш. Мигранты пытались незаконным способом попасть в Великобританию из Франции. (11.09.2019)

Уже более 70 трупов беженцев найдено в брошенной фуре в Австрии. Раньше сообщалось, что количество жертв составляет от 20 до 50. (28.08.2015)

Личности и гражданство погибших пока не установлены, и ожидается, что на это потребуется много времени. Полиция предполагает, что машина прибыла из Болгарии и пересекла британскую границу 19 октября в городе Холихед. Это портовый город в Уэльсе, откуда ходят паромы в Ирландию и обратно.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) глубоко потрясена сообщением о трагедии, заявил официальный представитель правительства страны Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). Министерство внутренних дел Германии заверило британские власти в том, что окажет ему всю необходимую поддержку в поиске виновных в произошедшем. "Наша решимость должна быть направлена против тех, кто организовывает и совершает такие перевозки", - продолжил Зайберт.

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    Автор: Александра Ёлкина


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