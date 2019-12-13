 В Великобритании новым главой Лейбористской партии избран Кир Стармер | Новости из Германии о Европе | DW | 04.04.2020

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Европа

В Великобритании новым главой Лейбористской партии избран Кир Стармер

Теневой министр Лейбористской партии по вопросам "Брекзита" сменил Джереми Корбина. Выборы нового председателя прошли после сокрушительного поражения лейбористов на последних выборах.

Кир Стармер

В Великобритании новым председателем оппозиционной Лейбористской партии избран теневой министр партии по вопросам "Брекзита" Кир Стармер. Он одержал победу, получив 56 процентов голосов членов партии, сообщили лейбористы в своем микроблоге в Twitter в субботу, 4 апреля.

Стармер заменит Джереми Корбина, под руководством которого Лейбористская партия на выборах в декабре потерпела сокрушительное поражение, получив самые плохие результаты с 1935 года.

Смена партийного курса

В ходе выборов нового партийного председателя, центрист Стармер одержал победу над Ребеккой Лонг-Бейли, которую поддерживало левое крыло лейбористов. Наблюдатели расценивают это как символ смены курса Лейбористской партии. Третий кандидат – депутат Палаты Общин Лиса Нэнди, по мнению экспертов, не имела никаких шансов на успех.

В результате парламентских выборов в декабре 2019 года лейбористы не только получили худшие результаты с 1935 года, но и уступили консерваторам многие из своих традиционных электоральных бастионов. После этого 70-летний Джереми Корбин, который возглавлял партию с 2015 года и проводил явно левый курс, объявил об уходе в отставку. По мнению многих избирателей, лейбористы потерпели крах на выборах из-за нечеткой позиции Корбина по "Брекзиту".

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    Автор: Андрей Гурков


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