 В Великобритании выдают новые паспорта без упоминания ЕС | Новости из Германии о Европе | DW | 06.04.2019

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Европа

В Великобритании выдают новые паспорта без упоминания ЕС

Слова "Европейский Союз" на британских паспортах печатали в соответствии с установками Брюсселя, но это не носило юридически обязывающий характер, поясняют в МВД.

Так британский паспорт выглядел до изменения дизайна

Так британский паспорт выглядел до изменения дизайна

Британские власти начали выдавать новые паспорта без упоминания Европейского Союза на обложке, хотя Соединенное Королевство по-прежнему остается в составе ЕС. Как сообщила в пятницу, 5 апреля, британская газета The Guardian, разрабатывая дизайн, соответствующие службы исходили из того, что к 29 марта в результате "Брекзита" Великобритания покинет Евросоюз.

Контекст

Тереза Мэй сама виновата в своем поражении в парламенте. Чем бы ни закончилась драма под названием "Брекзит", ущерб от нее останется на долгие годы, уверена Барбара Везель. (16.01.2019)

После того как британский парламент решительно отверг договор с Брюсселем о выходе Великобритании из ЕС, ситуация стала непредсказуемой. Что теперь может и должно произойти? (16.01.2019)

Первые подобные документы поступили в обращение 30 марта. Изменение их внешнего вида как отмечали в МВД страны, должно было проходить в два этапа. На первом обложка должна была быть красной. Ближе к концу 2019 года начнется выпуск синей серии - аналогичный дизайн использовался в Великобритании около 100 лет назад.

В обращении будут документы с разным дизайном

Как отмечают в министерстве, слова "Европейский Союз" на паспортах печатали в соответствии с установками Брюсселя, но это не носило юридически обязывающий характер.

На переходном этапе в обращении будут документы различных форматов - с надписью "Европейский Союз" и без нее. Самостоятельно отдать предпочтение одному из вариантов не получится, отмечают в МВД. В министерстве призывают не беспокоиться, отмечая, что "законодательно оба они полностью легальны".

"Брекзит" могут отложить на год

Ранее стало известно, что председатель Европейского Совета Дональд Туск собирается предложить 27 странам-участницам Европейского Союза предоставить Великобритании новую отсрочку "Брекзита" - на 12 месяцев - для подготовки договора, регулирующего отношения Лондона и Брюсселя после их "развода". В свою очередь премьер-министр Великобритании Тереза Мэй направила 5 апреля в Брюссель письмо с просьбой отложить "Брекзит" до 30 июня. В послании также отмечалось, что Великобритания будет готовиться к участию в выборах в Европарламент, намеченных на конец мая текущего года.

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  • итоги референдума по возрастным группам

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    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова, Марина Барановская


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Хаос вокруг "Брекзита" и слухи об отставке Терезы Мэй

Контекст

"Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

Депутаты британского парламента провалили голосование по плану "Брекзит", согласованному правительством страны с Брюсселем. Великобритания охвачена тяжелейшим политическим кризисом. (10.07.2018)  

Ссылки в интернете

The Guardian

Аудио- и видеофайлы по теме

Хаос вокруг "Брекзита" и слухи об отставке Терезы Мэй  

Чем закончится "Брекзит" для британцев, ЕС и Мэй? DW Новости  

Уважение по регламенту. Брексит по требованию. Отключаем сеть и мозг – "Заповедник", выпуск 67,  

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