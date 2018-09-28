 В Вашингтоне сообщили об уходе Маска из совета директоров Tesla | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 29.09.2018

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Мир

В Вашингтоне сообщили об уходе Маска из совета директоров Tesla

Илон Маск оставит за собой общее руководство Tesla. Предприниматель и компания выплатят по 20 миллионов долларов штрафа. Ранее Маска обвинили в мошенничестве с ценными бумагами.

Илон Маск (фото из архива)

Илон Маск (фото из архива)

Глава Tesla Илон Маск в ближайшее время покинет пост председателя совета директоров компании-автопроизводителя. Об этом в субботу, 29 сентября, сообщила американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC). Как следует из текста заявления, Маск договорился с SEC о том, что уйдет с поста председателя совета директоров без права переизбрания в течение трех лет. При этом он сохранит за собой должность гендиректора Tesla. В состав совета директоров Tesla должны быть избраны два новых независимых представителя. И, наконец, сам предприниматель и компания выплатят по 20 миллионов долларов штрафа. Официального подтверждения этого сообщения от Tesla или Маска пока не поступало.       

Контекст

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Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила Маска в мошенничестве. Причиной стали августовские заявления Маска о том, что он может выкупить акции Tesla. (28.09.2018)

В минувший четверг Маску были предъявлены обвинения в мошенничестве с ценными бумагами и предоставлении данных, "вводящих в заблуждение". Иск в отношении Маска подан в суд в нью-йоркском Манхэттене. В результате этого акции Tesla упали более чем на 11 процентов.

7 августа 2018 года Маск написал на своей странице в Twitter, что намерен выкупить акции Tesla по 420 долларов за ценную бумагу. Маск тогда заявил, что инвесторы для этого шага найдены. Позднее предприниматель отказался от этих планов, объявив, что компания останется публичной. Как полагает Комиссия по ценным бумагам и биржам, у Маска не было достаточно оснований для подобных заявлений, и тем самым он ввел инвесторов в заблуждение.

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    Автор: Андрей Гурков


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Ссылки в интернете

Сообщение SEC

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