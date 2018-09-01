 В Вашингтоне прошла поминальная служба по сенатору Джону Маккейну | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 01.09.2018

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Мир

В Вашингтоне прошла поминальная служба по сенатору Джону Маккейну

Проститься с 81-летним сенатором приехали три экс-президента США: Обама, Буш-младший и Клинтон, а также ряд политиков со всего мира. Трамп на церемонию не приглашен.

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В Вашингтонском кафедральном соборе проходит церемония прощания с сенатором Джоном Маккейном. В субботу, 1 сентября, траурный кортеж с телом Маккейна проехал по улицам Вашингтона от Конгресса США и прибыл в здание собора.

Вначале состоялось закрытое прощание, на которое прибыли ряд известных политиков США и всего мира. Среди них три бывших президента США: Барак Обама, Джордж Буш-младший и Билл Клинтон, лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл, спикер палаты представителей Пол Райан, вице-президент Майк Пенс и бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.

"Маккейн сделал меня лучше в качестве президента, сделал лучше Сенат, сделал лучше страну", - заявил Барак Обама, с которым сенатор соперничал на выборах хозяина Белого дома в 2008 году. Буш-младший отметил, что Маккейн "ненавидел злоупотребление властью", а уважение тех, кого защищал сенатор, "означает больше, чем медали и награды".

Контекст

Действующие и бывшие политики США высоко оценивают личность и заслуги Маккейна, называя его подлинным патриотом и яркой личностью. (26.08.2018)

Джон Маккейн был одним из самых уважаемых законодателей в США и глубоко понимал особую роль Америки в мире. Но свое главное решение Маккейн, скончавшийся 25 августа 2018 года, принял не в сфере внешней политики. (26.08.2018)

Представители Германии, Украины, Грузии и России

На траурную церемонию также прибыли: председатель бундестага Германии Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble), президент Украины Петр Порошенко, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили и российский оппозиционер Кара-Мурза-младший.

В своей речи Петр Порошенко заявил, что приехал отдать дань уважения "большому другу Украины, настоящему американцу и настоящему борцу за идеалы демократии и свободы". На прощании не было Дональда Трампа, еще до смерти Маккейн распорядился не приглашать его на это мероприятие.

Ожидается, что после закрытой церемонии с сенатором смогут попрощаться обычные американцы: перед зданием собора выстроились несколько тысяч человек. 2 сентября тело Маккейна перевезут в штат Мэриленд. Сенатор будет захоронен на территории Военно-морской академии Аннаполиса, выпускником которой он являлся. Джон Маккейн скончался 25 августа на 82-м году жизни после продолжительной борьбы с раком мозга.

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