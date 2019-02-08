 В Вашингтоне предупредили о возможном возобновлении ″шатдауна″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 10.02.2019

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Мир

В Вашингтоне предупредили о возможном возобновлении "шатдауна"

Окончательно снять "шатдаун" с повестки дня нельзя, заявили в Белом доме. Один из переговорщиков от республиканцев Ричард Шелби также сомневается в воможности договориться с демократами.

Здание Конгресса США

Здание Конгресса США

В Вашингтоне растет беспокойство о возобновлении "шатдауна", который был временно прекращен до 15 февраля. Переговоры между Демократической и Республиканской партиями "пробуксовывают", заявил сенатор Ричард Шелби, один из основных переговорщиков от республиканцев в интервью телеканалу Fox News в воскресенье, 10 февраля. Он выразил надежду на то, что договоренности будут достигнуты, но вместе с тем пояснил, что не уверен в этом.

В свою очередь и.о. главы аппарата Белого дома Майк Малвани заявил, что "снять "шатдаун" с повестки дня окончательно нельзя". "Президент по-настоящему верит, что мы столкнулись на границе с национальным кризисом безопасности и гуманитарным кризисом, и хочет с ним справиться", - отметил чиновник.

Сам президент Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter обвинил демократов в том, что они "предлагают выделить слишком мало денег на крайне необходимую стену на границе" с Мексикой.  

Контекст

Неспособность президента США Трампа и демократов найти компромисс в дебатах о бюджете парализует систему управления страной, считает обозреватель FAZ Клаус-Дитер Франкенбергер. (11.01.2019)

Вслед за решением построить стену на границе с Мексикой Дональд Трамп ввел запрет на въезд в США граждан из ряда мусульманских стран. Карикатурист Сергей Елкин о миграционной политике Трампа. (30.01.2017)

"Шатдаун" приостановлен до 15 февраля

Нынешний "шатдаун" - частичная блокировка работы государственных учреждений США - начался 22 декабря 2018 года и продолжался 35 дней, став самым длительным в истории страны. 25 января сенаторы и члены Палаты представителей Конгресса США договорились прекратить "шатдаун" до 15 февраля. 

Трамп требует заложить в бюджет 5,7 млрд долларов для строительства стены на границе с Мексикой. Без этого президент США отказывается поддерживать проект бюджета. Демократы, имеющие большинство в Палате представителей американского Конгресса, не согласны со строительством стены.

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    Тем временем Турция строит на границе с Сирией трехметровую бетонную стену с колючей проволокой и дозорными вышками. Общая длина заграждения должна составить 511 км: по сообщениям Анкары, половина стены уже построена. Германия и ЕС неоднократно критиковали турецкие власти за недостаточно защищенную границу.

    Автор: Николас Мартин, Александра Елкина


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Стена Трампа: репортаж с границы между США и Мексикой

Контекст

10 стен, разделяющих мир

Дональд Трамп хочет построить на границе с Мексикой "грандиозную" стену. США - далеко не единственная страна, пытающаяся решить свои проблемы с помощью стали и бетона. (25.04.2017)  

Ссылки в интернете

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