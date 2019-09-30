В бывшем концлагере Бухенвальд начался поиск нацистских туннелей

На территории мемориального комплекса Бухенвальд во вторник, 1 октября, начались поиски туннелей, вырытых заключенными весной 1945 года по приказанию СС, сообщает немецкая медиакомпания MDR.

Два таких взорванных туннеля, использовавшихся нацистами для хранения награбленных ценностей, были обнаружены весной 1945 года американскими военнослужащими. Для вывоза ценностей американцам понадобилось девять грузовиков, сообщает MDR.

В последние годы все больше экспертов подозревают, что таких взорванных туннелей в прилегающем к лагерю районе каменоломен могло быть больше. На опубликованном в 1990-е годы плане подземелий обозначены восемь неизвестных бункеров. Некоторые не исключают, что в одном из них может храниться и знаменитая "Янтарная комната". Раскопки начались в двух местах, где в прошлом году под толщей земли были обнаружены полые пространства.

Бухенвальд был крупнейшим нацистским концлагерем на территории Германии. С 1937 по 1945 годы через него прошли 250 тысяч заключенных почти со всей Европы. Около 56 тысяч из них умерли от голода, холода, болезней или были убиты.

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