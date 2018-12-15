 В Будапеште возобновились антиправительственные протесты | Новости из Германии о Европе | DW | 15.12.2018

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Европа

В Будапеште возобновились антиправительственные протесты

Несколько тысяч человек протестовали в столице Венгрии против нового "закона о рабстве" и политики правонационального правительства Виктора Орбана в целом.

Протесты в Будапеште 14 декабря 2018 года

Протесты в Будапеште 14 декабря 2018 года

В Будапеште в ночь на субботу, 15 декабря, возобновились протесты против нового трудового законодательства, допускающего резкое повышение сверхурочных часов работы, а также против политики правительства премьер-министра Виктора Орбана. На улицы венгерской столицы вышли несколько тысяч человек, которые собрались у здания парламента. Некоторые из протестующих бросали в полицейских бутылки, дымовые шашки и другие предметы. В ответ стражи порядка применили слезоточивый газ.

Наблюдатели отмечают, что эта демонстрация была более мирной, чем предыдущие акции. Протесты вспыхнули в среду, 12 декабря, после принятия в Венгрии закона, который повышает количество допустимых сверхурочных часов работы с 250 до 400 в год. Профсоюзы называют его "законом о рабстве".

Контекст

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Недовольство направлено также в целом против политики правонационального правительства Венгрии, в том числе ограничительного закона о вузах, из-за которого из страны был вынужден уйти либеральный Центрально-Европейский университет (ЦЕУ), основанный и финансируемый американским миллиардером венгерского происхождения Джорджем Соросом.

В Будапеште задержали более 50 протестующих

На протесте 13 декабря полиция Будапешта задержала 35 человек. Всего за эту неделю в ходе антиправительственных акций в столице Венгрии были задержаны более 50 человек.

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    Автор: Наталья Позднякова


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