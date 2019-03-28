 В Брунее будут казнить за однополый секс и супружескую измену | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 28.03.2019

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Мир

В Брунее будут казнить за однополый секс и супружескую измену

Власти Брунея ужесточили уголовный кодекс, опираясь на законы шариата. Правозащитники из AI призвали международное сообщество осудить введение столь жестоких наказаний, которые будут применяться в том числе и к детям.

Королевская мечеть в столице Брунея Бандар-Сери-Бегаване

Королевская мечеть в столице Брунея Бандар-Сери-Бегаване

Правозащитная организация Amnesty International в среду, 27 марта, осудила новые законы, которые 3 апреля вступят в силу в Брунее. Султан Хассанал Болкиах, правящий с 1967 года, на прошлой неделе одобрил решение правительства об ужесточении наказаний как за правонарушения, так и ряд действий, считающихся уголовными преступлениями в этой стране с преимущественно мусульманским населением.

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Так, за однополый секс совершеннолетним мужчинам и женщинам теперь грозит смертная казнь через побивание камнями. За супружескую измену или изнасилование также будут наказывать смертной казнью. За воровство предусмотрена ампутация рук и ног. Наказания распространяются как на жителей страны, в том числе и несовершеннолетних, так и на иностранцев.

"Бруней должен немедленно остановить введение этих жестоких наказаний и пересмотреть уголовный кодекс в соответствии со своими обязательствами в области прав человека. Международное сообщество должно незамедлительно осудить решение Брунея о введении таких жестоких наказаний", - говорится в заявлении Amnesty International, опубликованном на официальном сайте организации.

МИД Германии рекомендует немцам, желающим посетить Бруней, внимательно ознакомиться с действующими там законами. "Состав преступлений, согласно законам шариата, в отдельных случаях касается и немусульман, особенно если одним из участников является мусульманин", - говорится,  частности, в сообщении ведомства.

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