 В Бремене ограничат продажу алкоголя в мужской праздник | Новости из Германии о Германии | DW | 18.05.2020

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Германия

В Бремене ограничат продажу алкоголя в мужской праздник

Алкоголь позволяет забыть "хорошие намерения", особенно, когда все тоскуют по нормальности, заявил бременский сенатор. Для предотвращения распространения коронавируса 21 мая продажу алкоголя в Бремене ограничат.

Мужчины пьют пиво на прицепе

Бремен стал первой федеральной землей Германии, где введут ограничения на продажу алкоголя в так называемый "День отца" (Vatertag), отмечаемый в Германии в религиозный праздник Вознесения (Christi Himmelfahrt), который в этом году выпадает на 21 мая. Об этом в понедельник, 18 мая, заявил земельный сенатор по внутренним делам Ульрих Мойрер (Ulrich Mäurer). Ограничения введут в связи с опасностью распространения заражения коронавирусом.

"Каждый знает, что чем больше алкоголя, тем легче забыть хорошие намерения, тем более в ситуации, когда многие люди так тоскуют по возвращению к нормальности", - заявил сенатор. По его словам, общество не может позволить себе небрежность к социальной дистанции и гигиене.

21 мая барам в Бремене не будет разрешено продавать алкоголь "на вынос". Также запрещено перемещать алкоголь в тележках, тачках и бочках, что является традиционным времяпровождением для групп празднующих мужчин в этот день. В этот день в Германии, согласно статистике, увеличивается количество аварий, совершенных людьми в состоянии алкогольного опьянения.

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Как в Германии борются с пьянством за рулем

  • Посетители центра Mediamatic в Амстердаме ужинают в теплице

    Изобретательность и смекалка - в борьбе с коронавирусом

    Ужин в "теплице"

    В конце концов выйти из дома и посидеть в ресторане - такое желание после длительного карантина наверняка возникнет у многих. В культурном центре Mediamatic в Амстердаме временно можно поесть в пяти небольших "теплицах", хорошо защищенных от ветра, непогоды и вирусов других посетителей. Концепция была принята "на ура", все столики зарезервированы до конца июня.

  • Рабочие упаковывают пляжную корзину

    Изобретательность и смекалка - в борьбе с коронавирусом

    С мечтой о море

    Сидеть в уютной пляжной корзине и смотреть на волны - для многих выбирающих местом отдыха немецкое побережье Северного моря это идеальное ощущение отпуска. Во времена пандемии такого рода мебель все чаще покупают для балконов и садов, сообщает один из ее производителей из города Букстехуде в Нижней Саксонии. Все по принципу - если отдых у любимого моря невозможен, шезлонг можно доставить домой.

  • Парикмахер в маске моет голову клиенту

    Изобретательность и смекалка - в борьбе с коронавирусом

    Новые правила в парикмахерских

    После шестинедельного перерыва этот парикмахер из Эссена обслуживает первого клиента. Все выглядит несколько иначе, чем прежде: мастер в маске, между раковинами для мытья головы установлены перегородки из плексигласа, а кофе для посетителей, ожидающих очереди, пока табу. Но клиентов, судя по всему, новые правила не беспокоят - во многих парикмахерских все расписано на недели вперед.

  • Посетили одного из ресторанов в Милане сидят за столами в масках

    Изобретательность и смекалка - в борьбе с коронавирусом

    Защита от брызг болоньезе

    Перегородки из оргстекла установлены и в этом миланском ресторане Gaga Café. Они разделяют как гостей за столом, так и столы и проходы. Эта мера предосторожности должна снизить риск заражения коронавирусом. Но маски все равно надо носить - по крайней мере до тех пор, пока вы не начнете пить или есть. В Италии, сильно пострадавшей от пандемии, жизнь постепенно входит в нормальное русло.

  • Свадьба в автокинотеатре в Дюссельдорфе

    Изобретательность и смекалка - в борьбе с коронавирусом

    Первая в Германии свадьба в автокинотеатре

    Кто сказал, что свадьбы в период пандемии должны проходить без гостей? Эта молодая пара рискнула отметить бракосочетание в автокинотеатре в Дюссельдорфе. Гости следили за ходом церемонии по радио, оставаясь в своих машинах, а потом громко сигналили, услышав заветное "да" от жениха и невесты. Это была первая в Германии свадьба в автомобильном кинотеатре, но за ней, видимо, последуют и другие.

  • Водитель машины держит в руках кусок картона, на котором написано аплодирую

    Изобретательность и смекалка - в борьбе с коронавирусом

    Восторг в полной тишине

    Артисты, например комик Бюлент Чейлан (Bülent Ceylan), также с успехом выступают в автокинотеатрах. В гессенском Фирнхайме парковка торгового центра во время такого фестиваля была забита битком. Не все были в восторге от представления: шутки слышны лишь по радио, а вот сигналы машин, заменяющие аплодисменты, мешали жителям соседних домов. Поэтому этот водитель выбрал "бесшумные аплодисменты".

  • Офис, в котором черными кругами вокруг рабочих мест обозначено расстояние, на которое можно приближаться к коллегам

    Изобретательность и смекалка - в борьбе с коронавирусом

    "Черные острова" в офисах

    Вот как может выглядеть офис будущего: черные круги на полу показывают, на какую дистанцию вы можете подойти к коллеге, не нарушая "правила двух метров". Перегородки из оргстекла за мониторами обеспечивают дополнительную защиту. Однако для обустройства такого офиса как в этом амстердамском филиале крупной консалтинговой компании по недвижимости необходимо много места.

  • Круги со следами от обуви - разметка на станции метро в Ницце

    Изобретательность и смекалка - в борьбе с коронавирусом

    Ожидание в очереди на безопасном расстоянии

    Но не только внутри зданий люди должны будут в ближайшие месяцы сохранять безопасное расстояние. На этой станции метро в Ницце сделали специальную разметку, показывающую, где можно ждать прибытия поезда. Похожие примеры есть по всему миру. Однако скоплению людей при посадке в вагоны это воспрепятствовать не может.

  • Люди в Ольборге идут по размеченным дорожкам

    Изобретательность и смекалка - в борьбе с коронавирусом

    Безопасное движение пешеходов по торговым улицам

    В Дании на улицах, где расположены магазины, люди должны двигаться только по обозначенным дорожкам. В Ольборге соответствующие правила - как и в случае с автомобилями и велосипедами - просты: всегда держись правой стороны. Таким образом удастся избежать приближения друг к другу. Действительно ли это правило будет работать, на первый взгляд, кажется сомнительным.

  • Житель Гонконга с пластиковой бутылкой на голове

    Изобретательность и смекалка - в борьбе с коронавирусом

    Жизнь в бутылке

    В густонаселенном Гонконге некоторые его жители, надев на голову предварительно разрезанную пластиковую бутылку, так решают вопрос не только "социальной дистанции", но и полной защиты лица от случайных брызг. По общему признанию, данный способ защиты не выглядит удобным, но само приспособление по крайней мере недорого.

  • Устройство для открывания двери, позволяющее делать это, нем касаясь ладонью дверной ручки

    Изобретательность и смекалка - в борьбе с коронавирусом

    Необычная дверная ручка

    Сохранять дистанцию - это одно, совсем другое дело - избегать инфицирования при касании различных предметов и поверхностей. Для этого многие используют локти или рукава, помогая себе при входе в кабинет врача или в общественный туалет. Но такие приемы - лишь для умелых. Изображенный на фото механизм для открывания двери, по словам его производителей, должен решить проблему для всех.

  • Один закрытый писсуар между двумя работающими

    Изобретательность и смекалка - в борьбе с коронавирусом

    Закрытые писсуары в общественных туалетах

    Ну а все те, кто добрался до общественного туалета, не касаясь ручки входной двери, должны приспособиться к правильному его использованию - не нарушая требований социального дистанцирования. Так, обслуживающие этот общественный туалет в Брюсселе в целях безопасности посетителей закрыли некоторые писсуары.

    Автор: Штефани Хёпнер


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