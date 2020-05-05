В Бремене ограничат продажу алкоголя в мужской праздник

Бремен стал первой федеральной землей Германии, где введут ограничения на продажу алкоголя в так называемый "День отца" (Vatertag), отмечаемый в Германии в религиозный праздник Вознесения (Christi Himmelfahrt), который в этом году выпадает на 21 мая. Об этом в понедельник, 18 мая, заявил земельный сенатор по внутренним делам Ульрих Мойрер (Ulrich Mäurer). Ограничения введут в связи с опасностью распространения заражения коронавирусом.

"Каждый знает, что чем больше алкоголя, тем легче забыть хорошие намерения, тем более в ситуации, когда многие люди так тоскуют по возвращению к нормальности", - заявил сенатор. По его словам, общество не может позволить себе небрежность к социальной дистанции и гигиене.

21 мая барам в Бремене не будет разрешено продавать алкоголь "на вынос". Также запрещено перемещать алкоголь в тележках, тачках и бочках, что является традиционным времяпровождением для групп празднующих мужчин в этот день. В этот день в Германии, согласно статистике, увеличивается количество аварий, совершенных людьми в состоянии алкогольного опьянения.

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