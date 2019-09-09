 В бразильской Амазонии стали вырубать вдвое больше деревьев | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 15.12.2019

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Мир

В бразильской Амазонии стали вырубать вдвое больше деревьев

В бразильской части Амазонии в ноябре вырубили на 104% больше деревьев, чем годом ранее. С лета 2018 года по лето 2019 года было уничтожено почти 10 тысяч квадратных км леса.

Вырубленный лес в Амазонии

Вырубленный лес в Амазонии (фото из архива)

Вырубка лесов в бразильской части Амазонии увеличилась более, чем в два раза. Об этом сообщает информагентство AFP в воскресенье, 15 декабря, со ссылкой на результаты анализа данных бразильского Национального института космических исследований INPE. Так, в ноябре в регионе было вырублено 563 квадратных километра леса, что означает рост на 104 процента по сравнению с ноябрем прошлого года. В то же время это самый большой показатель за один месяц с ноября 2015 года.

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В общей сложности в первые 11 месяцев 2019 года было уничтожено 8974 квадратных км леса, в то время как за аналогичный период прошлого года это показатель составил почти 4880 квадратных км. Ранее были обнародованы данные INPE, согласно которым с августа 2018 года по июль 2019 года в Амазонии были вырублены почти 10 тысяч квадратных км леса. Это свидетельствует о росте площади вырубки примерно на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом год назад.

Критика в адрес президента Бразилии Болсонару

Ультраправый президент Бразилии Жаир Болсонару, тесно связанный с аграрным лобби, после прихода к власти в январе 2019 года существенно ослабил законодательство по защите окружающей среды. В частности, он в четыре раза увеличил разрешенные нормы по очистке от леса территорий в Амазонии ради превращения их в сельскохозяйственные угодья.

В августе Болсонару поставил под сомнение достоверность спутниковых снимков, сделанных INPE в июле, и уволил главу института. Согласно этим снимкам, площадь вырубаемых лесов Амазонии по сравнению с июлем 2018 годом увеличилась на 278 процентов. Международное сообщество критикует Болсонару за использование лесов Амазонии в корыстных целях, а также за отсутствие решительной реакции на сильнейшие лесные пожары в бассейне Амазонки летом 2019 года.

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    Участники G7 согласовали также план по высаживанию новых деревьев в Амазонии. Дальнейшее обсуждение этой инициативы состоится на сессии Генассамблеи ООН в сентябре. Окончательное согласование плана будет зависеть от его одобрения в Бразилии. Президент Болсонару не раз отказывался от помощи других стран в тушении пожаров, расценивая ее как "вмешательство во внутренние дела страны".

    Автор: Даниэль Хайнрих


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