В биологическом материале журналиста Голунова не нашли следов наркотиков

Эксперты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили следов наркотиков в биологическом материале корреспондента интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, помещенного под домашний арест. Исследование проводилось "различными методами", подчеркнул главный внештатный эксперт-нарколог Минздрава России Евгений Брюн в телепрограмме "Вести недели" в воскресенье, 9 июня.

Защитники журналиста намерены обратиться в ЕСПЧ

Иван Голунов был задержан 6 июня в Москве на Цветном бульваре. Адвокаты журналиста заявили о многочисленных нарушениях, допущенных сотрудниками полиции, которые проводили задержание. Защитники корреспондента "Медузы" намерены подать в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу на действия следствия после задержания Голунова.

Озабоченность задержанием корреспондента "Медузы" выразили Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд, а также министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант.

8 июня Голунову предъявили обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупных размерах. Эта статья УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. В обвинительном постановлении говорится, что Иван Голунов, по предположению следствия, хранил три свертка с наркотиками в своей квартире, а еще два были обнаружены при досмотре в его рюкзаке. Сам журналист полностью отрицает свою вину.

Домашний арест на два месяца

Вечером 8 июня Никулинский суд Москвы постановил поместить корреспондента "Медузы" под домашний арест сроком на два месяца. Уголовное дело против Голунова передано в Главное следственное управление МВД по Москве и находится "на личном контроле" начальника этого управления Олега Баранова.

С 7 июня в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России, а также за рубежом проходят акции в поддержку журналиста. Десятки российских общественных деятелей выступили с обращениями в его поддержку. 10 июня российские деловые издания "Ведомости", "Коммерсант" и РБК выйдут с одинаковой первой полосой в знак поддержки Ивана Голунова.

Журналистские расследования Ивана Голунова

Коллеги корреспондента "Медузы" и журналисты других изданий завершат журналистское расследование, которым занимался Иван Голунов до задержания. Среди прочего, он писал о расходах мэрии Москвы на благоустройство, переделе рынка похоронных услуг, планах московской мэрии по вывозу мусора из российской столицы в другие регионы, недвижимости родственников вице-мэра Москвы Петра Бирюкова, бизнесе близких председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, а также о том, как "черные кредиторы" отбирают жилье у должников.

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