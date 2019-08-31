 В Беслане началась вахта памяти по жертвам теракта в школе №1 | Новости из Германии о России | DW | 01.09.2019

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Россия

В Беслане началась вахта памяти по жертвам теракта в школе №1

В Беслане проходят трехдневные траурные мероприятия, посвященные 15-й годовщине захвата заложников в местной школе. Занятия в школах Северной Осетии начнутся только 4 сентября.

Спортзал школы №1 .города Беслана (фото из архива)

В Северной Осетии в воскресенье, 1 сентября, началась трехдневная вахта памяти - траурные мероприятия, посвященные 15-й годовщине захвата заложников в школе №1 города Беслана. В самом Беслане мероприятия пройдут и в школе, в частности в разрушенном спортзале, где возле фотографий погибших будут зажжены свечи, и на мемориальном кладбище "Город ангелов". Городские такси, по данным местных властей, будут бесплатно доставлять желающих к школе и кладбищу.

Контекст

Почти все дети, пережившие 10 лет назад трагедию в Беслане, сейчас уже окончили школу и учатся в институтах. DW поговорила с выросшими детьми о теракте и о том, как он повлиял на их жизнь. (03.09.2014)

Осужденная за акцию протеста в бесланской школе Эмма Тагаева-Бетрозова, у которой в теракте погибла семья, рассказала DW, чего добиваются женщины комитета "Голос Беслана". (02.09.2016)

"Жители и гости Северной Осетии возложат цветы и венки, а вечером в память о погибших зажгут свечи. Также в стенах разрушенного спортзала совершится заупокойная литургия. В этот же день в районном доме культуры предполагается провести пресс-конференцию "Матерей Беслана". На второй день там же состоится реквием по погибшим", - говорится в сообщении правительства региона. Занятия в школах Северной Осетии начнутся только 4 сентября.

1 сентября 2004 года в школе №1 Беслана террористы захватили в заложники более 1200 человек - школьников, их родителей и сотрудников школы - и удерживали их в школьном здании два дня. 3 сентября в помещении школы произошел взрыв, после которого силовики начали штурм. В результате теракта и штурма погибли 334 человека, в том числе 186 детей.

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    Автор: Илья Коваль


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