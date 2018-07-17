В Берлин вернули cеребряные подсвечники Фридриха Великого

Теперь эти подсвечники, общий вес которых превышает сорок килограммов, стали частью экспозиции берлинского дворца Шарлоттенбург. Как отмечает агентство dpa, в 1730-1733 годах король Пруссии Фридрих Великий заказал для своих резиденций, в общей сложности, 85 предметов из серебра весом более восьми тонн. Их изготовили в Аугсбурге. Большая часть была позже расплавлена во время войн середины XVIII - начала XIX веков. До наших дней дошло лишь шесть предметов. Стоимость этих двух подсвечников, приобретенных Фондом прусских дворцов и садов Берлина - Бранденбурга, не сообщается. После создания Веймарской республики подсвечники остались собственностью рода Гогенцоллернов. Последним владельцем был антиквар, купивший их на аукционе в Лондоне.

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Любимая резиденция прусского короля Фридриха Великого

Дворец Сан-Суси в Потсдаме Дворец Сан-Суси в Потсдаме включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и входит в десятку самых посещаемых архитектурных достопримечательностей Германии. Ежегодно в нем бывает около 350 тысяч человек. Здесь жил и умер прусский король Фридрих II Великий (1712-1786). Здесь же похоронен. Он очень любил эту свою частную резиденцию - "маленький виноградарский домик".

Дворец Сан-Суси в Потсдаме Когда-то здесь на Борнштедтских холмах росли вековые дубы, но их вырубили еще во времена отца Фридриха Великого - "короля-солдата" Фридриха Вильгельма I, при котором Потсдам стал важным гарнизонным городом. Для укрепления болот требовались сваи. В 1744 году Фридрих Великий повелел разбить на этом голом месте виноградник, а вскоре заложил небольшой одноэтажный дворец - для себя и своих гостей.

Дворец Сан-Суси в Потсдаме Король-философ в совершенстве владел французским языком благодаря учителям-гугенотам. Часто размышляя о жизни и смерти, он уже в 33-летнем возрасте, еще до начала строительства дворца, выбрал на этом холме место для своей могилы и распорядился соорудить грот. Однажды указав на него во время прогулки, он произнес: "Quand je serai là, je serai sans souci" - "Когда я буду там, я буду без забот".

Дворец Сан-Суси в Потсдаме Эта фраза на французском, относившаяся к потустороннему миру, дала название дворцу, в котором он проживет четыре десятилетия и превратиться в того самого Старого Фрица, получив в народе это свое прозвище, вошедшее в историю. Сан-Суси должен был стать и стал для короля уединенным местом - подальше от забот, придворной суеты, женщин и жены, с которой не поддерживал супружеских отношений.

Дворец Сан-Суси в Потсдаме Дворец Сан-Суси возвели в 1745-1747 годах по собственноручному эскизу Фридриха Великого. Проект разработал Георг Венцеслаус фон Кнобельсдорф, с которым он дружил с юношеских лет. Эта резиденция не предназначалась для репрезентативных целей - в отличие от соседнего Нового дворца, построенного по воле этого короля в 1763-1769 годах после Семилетней войны и подтверждения прав Пруссии на Силезию.

Дворец Сан-Суси в Потсдаме Чтобы дворец более эффектно смотрелся издалека, Кнобельсдорф предлагал добавить в проект цокольный этаж и построить здание на краю холма. Однако король хотел, чтобы все находилось на одном уровне без лестниц, а из комнат и залов можно было бы сразу выходить на широкую террасу, видеть оттуда виноградник, королевский сад и Потсдам.

Дворец Сан-Суси в Потсдаме Фасад, обращенный к террасам, оформлен более разнообразно и весело. Он был, так сказать, сугубо частной стороной этой резиденции. Здесь расположились атланты и кариатиды, а также резвятся вакхи и вакханки - спутники винного бога Бахуса. Противоположная сторона, где встречали гостей, выглядит более строго. Двор обрамлен полукруглой крытой галереей из коринфских колонн.

Дворец Сан-Суси в Потсдаме От центральной 2,5-километровой аллеи парка Сан-Суси к дворцу ведет лестница, насчитывающая 132 ступени. У подножия холма при Фридрихе Великом был разбит барочный декоративный сад. На шести террасах помимо винограда в застекленных нишах высадили инжир, а также создали изгороди из фруктовых шпалер.

Дворец Сан-Суси в Потсдаме Сад украсили мраморными статуями античных богов - Аполлона, Венеры, Меркурия, Дианы, Юноны, Юпитера, Минервы и Марса, а также аллегориями огня, воды, воздуха и земли. Они расположены вокруг фонтана. Фонтан, однако, при Фридрихе так и не заработал должным образом из-за проблем с напором воды. Наладили все лишь в следующем веке - после изобретения насосов с паровыми двигателями.

Дворец Сан-Суси в Потсдаме Около дворца находится достопримечательность, которой даже посвятили немой фильм - "Мельница Сан-Суси". Она появилась здесь еще до резиденции Фридриха Великого. Потом, как гласит легенда, стала мешать королю своим грохотом. Тот хотел ее купить, но мельник отказался. Прусские законы стояли на его стороне. Король был вынужден смириться. Строительство нынешней копии завершили в 1993 году.

Дворец Сан-Суси в Потсдаме Этот проект расширения парка Сан-Суси в 1836 году разработал Петер Йозеф Ленне по заказу Фридриха Вильгельма IV, которому бездетный Фридрих Великий приходился двоюродным прадедом. "Романтик на троне" восхищался этим местом. В 1840 году он поселился в гостевых апартаментах Сан-Суси, чего не делали оба его предшественника. Сан-Суси расположен справа, Новый дворец - слева в конце главной аллеи.

Дворец Сан-Суси в Потсдаме Самого Фридриха Великого не интересовало, что ожидает Сан-Суси после его смерти. Король не хотел уподобляться здесь римлянам, строившим на века. Превратиться когда-то в руины, значит, быть тому. Однако этого не произошло. Сан-Суси стал главным памятником фридерицианское рококо - стиля, возникшего при этом монархе, хранившем верность барокко и рококо, когда по Европе вовсю шествовал классицизм.

Дворец Сан-Суси в Потсдаме Как проводил здесь свое время этот легендарный прусский правитель эпохи просвещенного абсолютизма? На открытке 1930 года изображена сцена из фильма "Концерт для флейты из Сан-Суси". События разворачиваются во дворце накануне Семилетней войны. Ключевая сцена разыгрывается позже во время концерта, который король дал для иностранных посланников, а выступал он здесь регулярно.

Дворец Сан-Суси в Потсдаме Фридрих играл на поперечной флейте почти каждый день с одиннадцати утра до полудня. Он не только прекрасно владел инструментом, но и сочинял музыку - короткие симфонии, концерты, сонаты, марши. Эта знаменитая картина, созданная Адольфом фон Менцелем в 1852 году, находится в берлинской Старой национальной галерее. Кстати, сам монарх предпочитал полотна Рубенса, Корреджо и Антуана Ватто.

Дворец Сан-Суси в Потсдаме Концерт, изображенный Менцелем, проходил в музыкальном зале. Эта раскрашенная фотография была сделана в 1900 году. На картине хозяину дворца аккомпанирует Карл Филипп Эммануил Бах - сын Иоганна Себастьяна Баха. Великий композитор тоже посетил Фридриха Великого - в 1747 году. Позже Иоганн Себастьян Бах даже сочинил целый цикл - "Музыкальное приношение" на тему для фуги, подготовленную королем.

Дворец Сан-Суси в Потсдаме Любимыми увлечениями монарха были философия и чтение. Библиотека размещалась в личных апартаментах и насчитывала 2288 томов - древних греческих и римских авторов во французских переводах, а также современная французская литература. Такие же в точности библиотеки, вплоть до единой книги, имелись в пяти других резиденциях. В Сан-Суси сейчас находится такая библиотека из Городского дворца в Берлине.

Дворец Сан-Суси в Потсдаме Апартаменты Фридриха Великого, состоявшие из пяти помещений, занимали все восточное крыло. Он торопил строителей и даже въехал во дворец до окончания работ. В западном крыле пять комнат предназначалось для гостей. На этой иллюстрации изображена "Комната Вольтера", она же - "Цветочная комната". Великий французский философ провел в Сан-Суси более двух лет.

Дворец Сан-Суси в Потсдаме На этой картине Адольфа Менцеля запечатлен "Круглый стол Фридриха Великого". Среди гостей присутствуют Вольтер и другие деятели эпохи Просвещения - писатель Жан-Батист Аржан, авторитетный знаток искусства Франческо Альгаротти - тот самый, который издал книгу о своем путешествии в Россию и назвал Санкт-Петербург "окном в Европу", а также врач и философ-материалист Жюльен Офре де Ламетри.

Дворец Сан-Суси в Потсдаме Фридрих Великий находился на прусском троне более четырех с половиной десятилетий. Он скончался в своем любимом Сан-Суси 17 августа 1786 года. Король заранее дал подробные указания на счет своих похорон: "Я жил как философ и хочу быть похороненным как философ, без пышности, без торжественной помпы, без роскоши". Место, как мы уже упоминали, он выбрал заранее - около своего дворца и любимых собак.

Дворец Сан-Суси в Потсдаме Завещание монарха исполнят лишь в 1991 году. Племянник и преемник Фридриха Великого - Фридрих Вильгельм II распорядился похоронить дядю, которого он не очень любил, в Гарнизонной церкви, где покоился "король-солдат" Фридрих Вильгельм I. Учитывая историю юности Фридриха Великого и конфликты с отцом, рядом с которым он вновь оказался после смерти, решение более чем нарушало его последнюю волю.

Дворец Сан-Суси в Потсдаме Во время Второй мировой войны саркофаги сначала вывезли в бункер около Потсдама. Позже - в соляную шахту в Тюрингии, чтобы не оставлять в местах, куда приближалась Красная Армия. После войны они некоторое время находились в гессенском Марбурге, а в 1952 году были доставлены в родовой замок Гогенцоллернов в Баден-Вюртемберге, до сих пор находящийся в собственности этой семьи.

Дворец Сан-Суси в Потсдаме После воссоединения Германии было принято решение вернуть останки Фридриха Великого в Потсдам. Торжественная церемония с участием бундесвера состоялась 17 августа 1991 года - в день 205-летия смерти этого монарха. На скромной могильной плите около дворца Сан-Суси всегда лежат клубни картофеля - напоминание о том, благодаря кому он получил распространение в Пруссии.

Дворец Сан-Суси в Потсдаме Помимо дворца-резиденции во времена Фридриха Великого в парке Сан-Суси и рядом с ним появилось много других зданий и памятников, также включенных сегодня в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Среди них - Новый дворец, который мы уже упоминали, а также Картинная галерея, Новые палаты, Китайский чайный домик, Бельведер, а также искусственные руины на горе Руиненберг.

Дворец Сан-Суси в Потсдаме Заботится обо всем этом наследии Фонд прусских дворцов и садов Берлина-Бранденбурга (SPSG), начавший свою работу в 1995 году. Последняя фотография Сан-Суси в нашем репортаже сделана во время одной из традиционных Потсдамских дворцовых ночей, проводящихся фондом. В 2017 году они состоятся 18-19 августа. Автор: Максим Нелюбин



Последний прусский дворец в стиле барокко

Новый дворец в Потсдаме Перед нами - парк Сан-Суси в Потсдаме на картине мастера ландшафтной живописи Августа Альборна. Такой вид на него открывался в 1826 году от смотрового павильона на холме Клаусберг - Бельведера. Новый дворец, изображенный здесь, был задуман и возведен в качестве архитектурного символа могущества и силы Пруссии, которые она обрела при Старом Фрице - короле Фридрихе II Великом.

Новый дворец в Потсдаме За время, прошедшее после написания картины, деревья сильно выросли, но и сейчас Новый дворец видно издалека. Фридрих II задумал строительство еще до начала Семилетней войны (1756-1763), в результате которой Пруссия окончательно вошла в число ведущих европейских держав. К возведению приступили сразу после подписания мирного договора, в частности, подтверждавшего права этого королевства на Силезию.

Новый дворец в Потсдаме Сам король жить здесь не собирался, сохраняя верность своей любимой потсдамской резиденции - дворцу Сан-Суси. Новый дворец должен был служить для репрезентативных целей и размещения гостей - главным образом, родственников из династии Гогенцоллернов, приезжавших в Потсдам из разных немецких земель и других стран Европы. На этой гравюре XIX века Фридрих II беседует с архитекторами.

Новый дворец в Потсдаме Во времена строительства дворца в архитектурную моду в Европе уже входил классицизм, но это никак не отразилось на вкусах Фридриха Великого, предпочитавшего барокко и рококо. Он стал последним значительным сооружением барочного стиля в Пруссии и сейчас входит в число потсдамских памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО. Кстати, кирпичи на фасаде - не настоящие, а нарисованные.

Новый дворец в Потсдаме Новый дворец в Потсдаме В 1755 году во время поездки в Голландию Фридриху II очень понравились характерные для этой страны кирпичные фасады, но произвести такие кирпичи в достаточном количестве в Пруссии тогда не могли. Чтобы выполнить волю монарха, архитекторам пришлось прибегнуть к оптическому обману. Настоящими облицевали лишь флигель, в котором располагались королевские апартаменты.

Новый дворец в Потсдаме Как видно на фотографии 1925 года, напротив дворца расположена полукруглая колоннада, в центре которой находятся Триумфальные ворота, а по бокам - два продольных здания, в которых размещались помещения для чиновников, прислуги, а также кухня и другие службы. Просторная площадь между ними и дворцом предназначалась для парадов и праздничных церемоний.

Новый дворец в Потсдаме Фасады Нового дворца украшены пилястрами и многочисленными скульптурными изображениями из песчаника. В частности, здесь насчитывается почти 270 больших статуй, около двухсот веселых компаний, состоящих из купидонов и херувимов.

Новый дворец в Потсдаме Длина фасада составляет 220 метров. Чтобы оптически увеличить высоту здания, над ним был сооружен 55-метровый купол, украшенный тремя золотыми грациями, символизирующими красоту, радость и изобилие. Аглая, Евфросина и Талия поднимают ввысь подушку, на которую водружена королевская корона.

Новый дворец в Потсдаме Во дворце были обустроены апартаменты короля и членов королевской семьи - в общей сложности более двухсот помещений, а также Придворный театр, занимающий два этажа в отдельном крыле. Он считается одним из самых красивых сохранившихся театров XVIII века. На этой фотографии - Гротовый зал, украшенный ракушками и минералами. Над ним находится Мраморный зал.

Новый дворец в Потсдаме В 1888-1918 годах Новый дворец являлся летней резиденцией последнего германского императора Вильгельма II. Сейчас он находится в управлении Фонда прусских дворцов и садов Берлина и Бранденбурга и открыт для посещения.



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