 В Берлине тысячи фермеров потребовали изменения аграрной политики | Новости из Германии о Германии | DW | 19.01.2019

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Германия

В Берлине тысячи фермеров потребовали изменения аграрной политики

Немецкие сельхозпроизводители требуют от властей Германии и ЕС изменения аграрной политики. На демонстрацию в Берлине вышли многие тысячи участников, во главе шествия двигались 170 тракторов.

Демонстрация за изменения в аграрной политике перед Бранденбургскими воротами в Берлине

Демонстрация за изменения в аграрной политике перед Бранденбургскими воротами в Берлине

Тысячи человек собрались в субботу, 19 января, возле Бранденбургских ворот в Берлине на демонстрацию за экологически чистое сельское хозяйство и здоровое питание. Под лозунгом "Мы сыты по горло агропромом!" производители сельхозпродукции, а также защитники животных и окружающей среды приурочили акцию протеста к проведению ежегодной аграрной выставки "Зеленая неделя".

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Шествием, во главе которого двигались около 170 тракторов, демонстранты прошли через правительственный квартал столицы Германии, в частности мимо здания министерства сельского хозяйства ФРГ, где проводится Глобальный форум по вопросам продовольствия и сельского хозяйства (GFFA), на который прибыли министры из 70 стран со всего мира. Министру сельского хозяйства ФРГ Юлии Клёкнер (Julia Klöckner) и всем участникам этой конференции была передана нота протеста.

В ней немецкие аграрии требуют отказа от общих дотаций, рассчитываемых по площади сельхозугодий, а также поддержки безопасной для климата фермерского сельского хозяйства с содержанием животных в условиях, соответствующих их биологическим особенностям. Эти требования поддержали около 100 организаций.

Для участия в акции протеста были заявлены 12 тысяч человек. По данным организаторов, на нее со всей Германии съехались около 35 тысяч фермеров. Полиция говорит о "многих тысячах" участников, и таким образом "несколько большем количестве, чем было заявлено".

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    Автор: Хелле Джеппесен, Павел Лось


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