 В Берлине тестируется микроавтобус без водителя | Новости о немецких автомобилях | DW | 16.08.2019

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Автомобиль

В Берлине тестируется микроавтобус без водителя

В столице Германии началось тестирование в обычных условиях микроавтобуса, движущегося без водителя. Все желающие могут бесплатно поучаствовать в испытаниях.

Самоуправляемый микроавтобус на улице в Берлине

Самоуправляемый микроавтобус на улице в Берлине

Жителям Берлина предоставлена возможность принять участие в тестировании самоуправляемого микроавтобуса в обычных дорожных условиях. Электрический автобус на шесть мест курсирует с пятницы, 16 августа, в берлинском районе Тегель между конечной остановкой 6-й линии метро и набережной Тегельского озера, говорится в пресс-релизе берлинской транспортной компании BVG.

Контекст

В Германии готовят законодательную базу для запуска движения на дорогах машин-беспилотников. При этом возникает немало споров о безопасности. (23.06.2017)

Недостаточный энтузиазм жителей Германии относительно внедрения автомобилей с автопилотом объясняется, в частности, плохим качеством инфраструктуры и тем, что немцы предпочитают лично контролировать процесс управления. (30.07.2016)

Автобус движется по заранее изученному маршруту длиной 1,2 километра. Он останавливается на всех четырех остановках, всегда открывая двери для входа и выхода. Скорость движения не превышает 15 километров в час.

Для поездок не требуется билетов. Среди пассажиров находится сопровождающий, который наблюдает за поездками и может вмешаться в случае проблемных ситуаций.

На основании тестирования, которое продлится до конца года, будут сделаны выводы, как функционирует это транспортное средство, как его сенсоры реагируют на окружающую среду и погоду и как пассажиры относятся к беспилотным поездкам.

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    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 01:00

Daimler: самоуправляемый автобус будущего

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Мир тестирует беспилотные авто

Автономное вождение стало одним из магистральных направлений развития автопрома. В Европе, США и Азии уже активно испытывают самоуправляемые легковые машины, автобусы и грузовики. (10.01.2017)  

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