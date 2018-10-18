В Берлине считают, что Канада капитулировала перед марихуаной

Официальный Берлин считает ошибкой легализацию марихуаны в Канаде, где 17 октября вступил в силу закон, позволяющий продавать, покупать и употреблять этот наркотик. Об этом заявила уполномоченная правительства Германии по проблемам наркотической зависимости Марлене Мортлер (Marlene Mortler), отвечая на вопрос корреспондента DW.

В четверг, 18 октября, Мортлер представляла на пресс-конференции в Берлине свой ежегодный отчет об уровне наркотической и прочей зависимости в Германии. Речь идет не только о нелегальных наркотиках, но также о табаке и алкоголе, злоупотреблении медикаментами, болезненной зависимости от компьютера и интернета, патологической тяги к азартным играм.

Риск каннабиса недооценивается

В решении Канады легализовать марихуану Мортлер не видит ничего хорошего. "Риск употребления каннабиса по-прежнему недооценивается, - заявила она. - Поэтому я считаю принятое в Канаде решение капитуляцией".

Ее не удивляет, что канадские авиакомпании, полиция, армия настоятельно призывают своих сотрудников воздерживаться от потребления конопли в том или ином виде, зная, сказала она, "что это приводит к серьезному ущербу - как для здоровья самого человека, так и для его окружения". На фоне того внимания, которое в развитых странах стали уделять здоровью, здоровому образу жизни и здоровому питанию, канадское решение немецкая уполномоченная называет "шагом в ошибочном направлении".

Так в Канаде приветствовали легализацию марихуаны

Между тем и в самой Германии из всех нелегальных самым распространенным наркотиком также остается марихуана. И растет не только ее потребление, но и содержание непосредственно наркотического вещества в ней. "Из всех нелегальных наркотиков именно каннабис, - указала Мортлер, - является самой частой причиной обращения за помощью для избавления от наркотической зависимости".

С большим отрывом лидирует в Германии каннабис и по объемам конфискованных наркотиков. В прошлом году - свыше девяти тонн. На втором месте кокаин - боле восьми тонн. Для сравнения: героина изъяли 298 килограммов, опиума - 50, метамфетамина - 114, амфетамина - 1669 килограммов, около 700 тысяч таблеток экстази и 40 тысяч доз LSD.

Главная угроза - легальные наркотики

От передозировки и по другим причинам, связанным с употреблением нелегальных наркотиков, в 2017 году умерли в Германии 1272 человека, что чуть меньше, чем в 2016-м (1333 человека). Но легальные наркотики, в частности, табак уносит каждый год на два порядка больше жителей Германии.

Марлене Мортлер на пресс-конференции в Берлине 18 октября

"Самый большой вызов для нас по-прежнему представляют легальные наркотики - алкоголь и табак", - заявила Марлене Мортлер. По ее оценкам, вследствие курения в прошлом году умерли более 120 тысяч человек, от злоупотребления спиртным - 21 тысяча. 18 процентов мужчин и 14 процентов женщин в Германии пьют в рискованных дозах.

Рискованными для мужчин считаются более 20 грамм чистого алкоголя в день, для женщин - свыше 10 грамм. Больше всего пьющих мужчин проживает в Берлине и двух федеральных землях на востоке Германии - Тюрингии и Саксонии. Женщины неумеренно выпивают чаще всего тоже в столице, а также в западногерманских Баварии и Гессене. К числу позитивных тенденций Мортлер относит общее снижение доли курящего населения Германии - на 30 процентов с 2003 года среди взрослых и даже на две трети среди молодежи. А беспокоит ее растущая мода на кальян.

"В последние годы кальяны стали все более популярны среди молодежи и молодых взрослых, - сетует Мортлер. - И по-прежнему считается, что курить кальян не так вредно, как сигареты, дым, мол, фильтруется водой. Это чушь". По ее словам, курить кальян даже вреднее, поскольку в кальянном дыме больше не только никотина, но и таких вызывающих рак веществ, как мышьяк, хром и никель.

Электронные сигареты не так вредны, как обычные

А вот к электронным альтернативам обычных сигарет у Мортлер отношение амбивалентное. С одной стороны, в них значительно меньше вызывающих рак вредных веществ, с другой - о последствиях курения электронных сигарет еще мало что известно.

Поэтому, призывает уполномоченная немецкого правительства, "тому, кто до сих пор не курит, следует непременно воздержаться и от электронных сигарет или нагревателей табака. А тот, кто может бросить курить, не должен поддаваться искушению новых изобретений".

Эта фраза Марлене Мортлер заинтриговала тех журналистов, которые сами раньше курили обычные сигареты, а затем перешли на электронные. "Значит ли это, - спросил один из них, - что тем, кто не может вовсе бросить курить, следует попробовать перейти хотя бы на электронные сигареты?".

В ответ Мортлер повторила лекцию о вреде курения, напомнила, что курильщики живут в среднем на 10 лет меньше, призвала не курить вообще и напомнила об отсутствии научных данных относительно вреда электронных сигарет и нагревателей табака. В ее отчете, однако, черным по белому написано, что по сравнению с табачным дымом содержание токсичных веществ в пару электронных сигарет не столь высоко.

"Следует исходить из того, - пишут авторы отчета, - что электронные сигареты вследствие значительно меньшей концентрации токсичных веществ в их аэрозоле по сравнению с курительным табаком менее вредны".

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