В Берлине спорят о возвращении России в ПАСЕ

На заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) немецкая делегация поддержала принятие резолюции, позволяющей России остаться членом этой организации, объединяющей 47 европейских стран. В интервью DW руководитель делегации Андреас Ник (Andreas Nick) из правящего в Германии Христианско-демократического союза мотивировал свою позицию, в первую очередь, стремлением сохранить для россиян возможность обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Чрезвычайно важным аргументом в пользу сохранения России членом Совета Европы считает такую возможность и председатель комитета бундестага по правам человека Гиде Йенсен (Gyde Jensen) из фракции Свободной демократической партии. Представители этой партии чаще всего занимали в истории ФРГ пост министра иностранных дел. Йенсен - тоже член немецкой делегации в ПАСЕ, но вместе с еще одним своим однопартийцем она голосовала против упомянутой резолюции. На состоявшейся вечером во вторник, 25 июня, в Берлине конференции, посвященной ситуации в ПАСЕ, она объяснила свою позицию.

Нажим России на ПАСЕ?

Йенсен, говоря о нормах международного права, заявила, что Совет Европы должен был продемонстрировать нетерпимость к странам, нарушающим такие нормы. Нарушение норм, уверена она, не может оставаться без последствий.

Гиде Йенсен

Но решение, принятое в отношении России на Парламентской ассамблее 25 июня, напротив, показало, что никаких негативных последствий страны, нарушающие международное право, на самом деле могут не опасаться.

"Напротив, - добавила она, - если выждать какое-то время, то с помощью определенного нажима и при участии, например, немецкой и французской делегаций Россия может добиться не только возвращения права голоса, но и так изменить регламент, чтобы впредь исключить введение такого рода санкций".

ПАСЕ и РФ: разве это компромисс?

В распространенном во вторник, 25 июня, пресс-релизе министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) приветствовал резолюцию ПАСЕ, позволяющую российской делегации вернуться в состав ассамблеи, и выразил свою "радость" в связи с достигнутым "компромиссом". Гиде Йенсен категорически не согласна с такой оценкой.

Протесты в Киеве у немецкого посольства, 25 июня 2019 года

"Для меня компромисс - это решение, достигнутое благодаря уступкам с обеих сторон, - заявила она. - В этом же случае никакого компромисса не было, Россия не пошла ни на какие уступки, она просто хладнокровно выждала и была даже вознаграждена, получив больше того, о чем, скорее всего, мечтала".

Уступкой со стороны России, по ее мнению, могло бы стать согласие Москвы допустить в Крым комиссара Совета Европы по правам человека Дуню Миятович, чтобы она могла оценить ситуацию на месте. Йенсен считает, что такого рода уступок можно было добиться от России, если бы переговоры с ней в рамках Совета Европы велись более жестко.

Имперский проект и права человека

Выступавший на конференции в Берлине профессор международного права из университета Тарту Лаури Мельксоо также не считает "радостным" тот день, когда ПАСЕ приняла резолюцию, восстановившую во всех правах российскую делегацию.

Лаури Мельксоо

"Конечно, хорошо, что у россиян сохранилась возможность обращаться в ЕСПЧ, - заявил он, - но я не уверен, что решение ПАСЕ совместимо с принципом солидарности с Украиной, ведь если быть честным, то за пять истекших лет ничего не изменилось, не устранены причины, которые привели к лишению российской делегации права голоса". Сигнал, который тем самым посылает Совет Европы, состоит, по его словам, в том, что, оказывается, "ты можешь отхватить части территории соседней страны, подождать пять лет, и, в конце концов, критики умолкнут".

Эстонский профессор смотрит на вещи с глобальной точки зрения. Главный вопрос для него заключается в том, "не осталась ли Россия и после распада Советского Союза если не империей, то страной с имперским образом мышления".

В этом, по мнению Мельксоо, собственно и заключается главная проблема для будущего Совета Европы. "Мы можем вернуть право голоса российским парламентариям, но что произойдет, - спрашивает он, - если в российском руководстве решат, что имперский проект совместим с правами человека"?

Санкции противоречат уставу Совета Европы

Совсем по-другому аргументировал на конференции в Берлине юридический советник Генерального секретаря Совета Европы, внештатный профессор института Европы при университете Саара Йорг Полакевич (Jörg Polakiewicz).

Он тоже считает, что Россия нарушила международное право, аннексировав Крым и поддерживая сепаратистов на востоке Украины, но механизм санкций, который в ответ применил Совет Европы, противоречил его уставу. Многие СМИ, в том числе, весьма уважаемые, по его словам, не разобрались в ситуации.

Неверно считать, заявил Полакевич, что Россия, дескать, поставила ПАСЕ на колени, что Совет Европы изменил свои правила в угоду Москве. "Какими бы благими намерениями ни руководствовались члены ПАСЕ, когда вводили так называемые санкции против российской делегации, - указал он, - избранный ими механизм (непризнание полномочий российских парламентариев. - Ред.) был весьма проблематичным с точки зрения устава Совета Европы или даже противоречил ему".

Так что у России, по его оценке, были основания перестать платить свои членские взносы. Принятая же резолюция, считает Полакевич, просто привела регламент и свод правил Совета Европы в соответствие с его уставом. "Я не собираюсь защищать Россию, - заявил он, - но Совет Европы - это не та организация, которая может принести мир на восток Украины и аннулировать аннексию Крыма, этим должны заниматься ООН и ОБСЕ".

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