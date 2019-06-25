 В Берлине спорят о возвращении России в ПАСЕ | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 26.06.2019

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Германия

В Берлине спорят о возвращении России в ПАСЕ

Принятая Парламентской ассамблей Совета Европы резолюция, позволяющая России вернуться в ПАСЕ, вызвала неоднозначную реакцию в Германии. На конференции в Берлине прозвучала и резкая критика.

Зал заседаний ПАСЕ

Зал заседаний ПАСЕ

На заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) немецкая делегация поддержала принятие резолюции, позволяющей России остаться членом этой организации, объединяющей 47 европейских стран. В интервью DW руководитель делегации Андреас Ник (Andreas Nick) из правящего в Германии Христианско-демократического союза мотивировал свою позицию, в первую очередь, стремлением сохранить для россиян возможность обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Чрезвычайно важным аргументом в пользу сохранения России членом Совета Европы считает такую возможность и председатель комитета бундестага по правам человека Гиде Йенсен (Gyde Jensen) из фракции Свободной демократической партии. Представители этой партии чаще всего занимали в истории ФРГ пост министра иностранных дел. Йенсен - тоже член немецкой делегации в ПАСЕ, но вместе с еще одним своим однопартийцем она голосовала против упомянутой резолюции. На состоявшейся вечером во вторник, 25 июня, в Берлине конференции, посвященной ситуации в ПАСЕ, она объяснила свою позицию.

Нажим России на ПАСЕ?

Йенсен, говоря о нормах международного права, заявила, что Совет Европы должен был продемонстрировать нетерпимость к странам, нарушающим такие нормы. Нарушение норм, уверена она, не может оставаться без последствий.

Гиде Йенсен

Гиде Йенсен

Но решение, принятое в отношении России на Парламентской ассамблее 25 июня, напротив, показало, что никаких негативных последствий страны, нарушающие международное право, на самом деле могут не опасаться.

"Напротив, - добавила она, - если выждать какое-то время, то с помощью определенного нажима и при участии, например, немецкой и французской делегаций Россия может добиться не только возвращения права голоса, но и так изменить регламент, чтобы впредь исключить введение такого рода санкций".

ПАСЕ и РФ: разве это компромисс?

В распространенном во вторник, 25 июня, пресс-релизе министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) приветствовал резолюцию ПАСЕ, позволяющую российской делегации вернуться в состав ассамблеи, и выразил свою "радость" в связи с достигнутым "компромиссом". Гиде Йенсен категорически не согласна с такой оценкой.

Протесты в Киеве у немецкого посольства

Протесты в Киеве у немецкого посольства, 25 июня 2019 года

"Для меня компромисс - это решение, достигнутое благодаря уступкам с обеих сторон, - заявила она. - В этом же случае никакого компромисса не было, Россия не пошла ни на какие уступки, она просто хладнокровно выждала и была даже вознаграждена, получив больше того, о чем, скорее всего, мечтала".

Уступкой со стороны России, по ее мнению, могло бы стать согласие Москвы допустить в Крым комиссара Совета Европы по правам человека Дуню Миятович, чтобы она могла оценить ситуацию на месте. Йенсен считает, что такого рода уступок можно было добиться от России, если бы переговоры с ней в рамках Совета Европы велись более жестко.

Имперский проект и права человека

Выступавший на конференции в Берлине профессор международного права из университета Тарту Лаури Мельксоо также не считает "радостным" тот день, когда ПАСЕ приняла резолюцию, восстановившую во всех правах российскую делегацию.

Лаури Мельксоо

Лаури Мельксоо

"Конечно, хорошо, что у россиян сохранилась возможность обращаться в ЕСПЧ, - заявил он, - но я не уверен, что решение ПАСЕ совместимо с принципом солидарности с Украиной, ведь если быть честным, то за пять истекших лет ничего не изменилось, не устранены причины, которые привели к лишению российской делегации права голоса". Сигнал, который тем самым посылает Совет Европы, состоит, по его словам, в том, что, оказывается, "ты можешь отхватить части территории соседней страны, подождать пять лет, и, в конце концов, критики умолкнут".

Эстонский профессор смотрит на вещи с глобальной точки зрения. Главный вопрос для него заключается в том, "не осталась ли Россия и после распада Советского Союза если не империей, то страной с имперским образом мышления".

В этом, по мнению Мельксоо, собственно и заключается главная проблема для будущего Совета Европы. "Мы можем вернуть право голоса российским парламентариям, но что произойдет, - спрашивает он, - если в российском руководстве решат, что имперский проект совместим с правами человека"?

Контекст

Возвращение России в ПАСЕ позволит авторитарным режимам нарушать международное право и проповедовать свои ценности в обмен на взносы в бюджет Совета Европы, опасается Иван Преображенский. (25.06.2019)

На сессии ПАСЕ оспорены полномочия делегации РФ. Несмотря на это, российские депутаты получили возможность полноценно участвовать в работе ассамблеи. Делегация Украины возмущена. Репортаж DW. (25.06.2019)

Немецкий политик Андреас Ник считает, что возвращение России в ПАСЕ пойдет на пользу российским гражданам. Об этом он сказал в интервью DW. (26.06.2019)

Резолюция ПАСЕ, позволяющая делегации России вернуться в ее состав, - "хорошая новость для российского гражданского общества", считает Хайко Мас. (25.06.2019)

Санкции противоречат уставу Совета Европы

Совсем по-другому аргументировал на конференции в Берлине юридический советник Генерального секретаря Совета Европы, внештатный профессор института Европы при университете Саара Йорг Полакевич (Jörg Polakiewicz).

Он тоже считает, что Россия нарушила международное право, аннексировав Крым и поддерживая сепаратистов на востоке Украины, но механизм санкций, который в ответ применил Совет Европы, противоречил его уставу. Многие СМИ, в том числе, весьма уважаемые, по его словам, не разобрались в ситуации.

Неверно считать, заявил Полакевич, что Россия, дескать, поставила ПАСЕ на колени, что Совет Европы изменил свои правила в угоду Москве. "Какими бы благими намерениями ни руководствовались члены ПАСЕ, когда вводили так называемые санкции против российской делегации, - указал он, - избранный ими механизм (непризнание полномочий российских парламентариев. - Ред.) был весьма проблематичным с точки зрения устава Совета Европы или даже противоречил ему".

Так что у России, по его оценке, были основания перестать платить свои членские взносы. Принятая же резолюция, считает Полакевич, просто привела регламент и свод правил Совета Европы в соответствие с его уставом. "Я не собираюсь защищать Россию, - заявил он, - но Совет Европы - это не та организация, которая может принести мир на восток Украины и аннулировать аннексию Крыма, этим должны заниматься ООН и ОБСЕ".

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    Автор: Ирина Филатова


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