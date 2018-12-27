В Берлине совершил аварийную посадку самолет правительства ФРГ

После взлета в аэропорту Шёнефельд экипаж, летевший без пассажиров, обнаружил неисправность и вернулся. При посадке самолет крыльями задел взлетно-посадочную полосу.
В берлинском аэропорту Шёнефельд совершил аварийную посадку самолет летной службы бундесвера, которая занимается транспортировкой членов кабинета министров, федерального президента и руководства бундестага. Спустя короткое время после взлета во вторник, 16 апреля, экипаж обнаружил неполадки в работе одной из систем и принял решение вернуться в Шёнефельд.
"Контролируемое приземление было невозможно", - сообщил представитель ВВС Германии dpa. Самолет Bombardier Global 5000 при посадке задел взлетно-посадочную полосу обоими крыльями. В настоящее время самолет проходит техническую проверку. Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) похвалила действия экипажа, который "посадил самолет в тяжелейших условиях и предотвратил худшее".
Нарушена работа аэропорта Шёнефельд
По словам представителя ВВС, на борту не было пассажиров. Самолет, выполнявшийся рейс из Берлина в Кельн, прошел в Шёнефельде плановое техническое обслуживание. Члены экипажа находятся на обследовании в больнице бундесвера.
Инцидент привел к значительному нарушению работы аэропорта. На 2,5 часа был приостановлен вылет рейсов, прибывающие рейсы перенаправлялись в другой берлинский аэропорт - Тегель. В полдень (13 часов мск) работа аэропорта Шёнефельд была возобновлена.
Летная служба бундесвера располагает четырьмя самолетами Global 5000 вместимостью 13 пассажиров. Они используются на коротких и средних маршрутах для перевозки руководства страны. Экипаж обычно состоит из трех человек, отмечает AFP.
Частые неполадки
В общей сложности в самолетном парке летной службы бундесвера имеются 14 лайнеров, часть из них - довольно старые. На немецких правительственных самолетах в последнее время участились инциденты, связанные с неисправностями. 11 апреля министр финансов ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) был вынужден отправиться на другом самолете в США из-за того, что ранее у правительственного лайнера А340 "Конрад Аденауэр" при приземлении в Кельне лопнула покрышка шасси.
1 апреля при посадке в Нью-Йорке лопнула покрышка у того же самого правительственного самолета "Конрад Аденауэр", на борту которого находилась делегация главы МИД Германии Хайко Маса (Heiko Maas). В феврале 2019 года из-за неисправности в системе гидравлики шасси правительственного лайнера Airbus A319 министр Мас был вынужден продлить свое пребывание в Мали до тех пор, пока за ним и его делегацией не прислали борт A340 "Теодор Хойс".
В конце января федеральный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) не смог вовремя вылететь из Эфиопии из-за технических неполадок правительственного самолета. Большой международный резонанс вызвал также "сбой электронных систем" самолета канцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Markel), направлявшейся в ноябре 2018 года на саммит стран "большой двадцатки" в Буэнос-Айресе. В результате этой поломки Меркель пропустила открытие саммита.
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