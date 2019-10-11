 В Берлине прошла крупная акция против антисемитизма и расизма | Новости из Германии о Германии | DW | 14.10.2019

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Германия

В Берлине прошла крупная акция против антисемитизма и расизма

Германии нужно серьезнее бороться с проявлениями правого экстремизма, заявили участники протестной акции в столице и других городах.

Демонстрация в Берлине, плакат Правый террор угрожает нашему обществу. 13 октября 2019 г.

Демонстрация в Берлине, плакат "Правый террор угрожает нашему обществу". 13 октября 2019 г.

В воскресенье, 13 октября, в столице Германии прошла демонстрация против проявлений антисемитизма и насилия правых экстремистов. Поводом стало нападение на синагогу в Галле, в результате которого погибли два человека. Берлинская акция, которая прошла под общим лозунгом "Смерть антисемитизму и расизму", по данным организаторов собрала около 13 тысяч человек. Полиция сообщила о 6 тысячах участников. После минуты молчания демонстранты прошли от площади Бебельплац к Новой синагоге на Ораниенбургерштрассе. Кроме того, аналогичные акции прошли и в других городах Германии. В частности, демонстрации состоялись в Марбурге, Гамбурге и Франкфурте-на-Майне.

Контекст

Главным и пока единственным подозреваемым в нападении в Галле является 27-летний немец Штефан Б. Немецкие власти признали его действия правоэкстремистским терактом. (10.10.2019)

Убийство двух человек на почве антисемитизма в Галле привлекло внимание к федеральной земле Саксония-Анхальт, где идеология правого экстремизма проникает во все слои общества. (11.10.2019)

Епископ евангелической церкви Маркус Дрёге (Markus Dröge) заявил, что уже недостаточно лишь говорить, что подобное "никогда не должно повториться". По мнению религиозного деятеля, спецслужбы и ведомство по защите конституции должны "куда более последовательно" выступать против правых и правопопулистских сетей и активистов, которые распространяют "антиконституционные тезисы". Подозреваемый в совершении преступления, по словам Дрёге, был "явно вдохновлен" теориями заговора крайне правого толка, которые распространяются даже на официальном уровне членами партии "Альтернатива для Германии".

В городе Галле в Саксонии-Анхальт 9 октября были застрелены два человека - проходившая мимо синагоги 40-летняя женщина и 20-летний мужчина в располагающейся неподалеку кебабной. Перед этим злоумышленник пытался проникнуть в синагогу, где в тот момент по случаю праздника Йом-Кипур находился 51 человек. Он неоднократно стрелял в дверь и бросил несколько бутылок с зажигательной смесью, гранат или петард. Через некоторое время появились сообщения о стрельбе в городе Ландсберг в 15 километрах восточнее Галле. Вскоре был задержан подозреваемый - 27-летний Штефан Б. (Stephan B.). В его машине помимо самодельного оружия было найдено четыре килограмма взрывчатки. Позднее он признал вину.

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