В Берлине прошел марш солидарности с народом Беларуси

Чуть больше сотни человек приняли участие в Берлине в марше солидарности с народом в Беларуси. Об этом в субботу, 18 июля, рассказал в интервью DW один из организаторов мероприятия Виталий Алексеенок.

Акция стартовала в 14.00 по местному времени (15.00 мск) в районе Мемориала павшим советским воинам в Тиргартене. Завершилось шествие около 17.00 (18.00 мск) возле Берлинской телебашни на Александерплац. Собравшиеся прошли по маршруту с несколькими остановками: в районе Бранденбургских ворот, Бебельплац и Берлинского кафедрального собора.

Во время каждой из остановок участники выстраивались в форме четырехугольника в шахматном порядке и с соблюдением социальной дистанции. На лицах протестующих были белые маски с черными крестами из изоленты. "Это - символ того, что нам не дают высказываться, запрещают свободу слова и выражения мнений", - пояснил Алексеенок.

Во время остановок участники выстраивались в шахматном порядке

Собравшиеся несли плакаты с надписями: "Прекратить полицейское насилие в Беларуси", "За свободные и независимые выборы", "Свободная Беларусь", "Страх разъедает душу".

Поддержка альтернативных кандидатов и критика власти

Митингующие произнесли несколько речей, после чего зачитали произведения современных белорусских писателей. Затем на большом рулоне бумаги собравшимся предложили написать несколько слов в поддержку народа Беларуси, альтернативных кандидатов, озвучить свою критику в адрес властей. По замыслу устроителей, позднее фотографии послания будут опубликованы в белорусских СМИ.

"Сам избирательный процесс превратился в шарж и театр, в который никто толком не верит. На институциональном уровне это - абсолютная фальсификация, поскольку большинство сильных кандидатов исключены из предвыборной гонки", - подчеркнул Виталий Алексеенок.

"Позиция гражданского общества стала более настойчивой"

Он добавил, что после массовых задержаний на стихийных акциях протеста в Беларуси 14 июля "позиция гражданского общества стала более настойчивой". Белорусская диаспора Германии 15 июля направила открытое письмо политикам бундестага с призывом "уже на данном этапе, не дожидаясь 9 августа, признать выборы недемократическими, поскольку на самом важном этапе определения кандидатов совершены фальсификации", рассказал собеседник DW.

Алексеенок считает, что по сравнению с протестами 2010 и 2015 годов сейчас "появилось много акций на разных уровнях". Речь идет о художественных и театральных перформансах, "культпротесте". Благодаря видеоблогеру Сергею Тихановскому, которого власти подозревают в "воспрепятствовании выборам", "поднялись другие слои общества", уверен он. "Telegram-каналы приобрели большую популярность и сильно раздражают власть. Кроме того, полное отрицание коронавируса в марте-апреле сильно повлияло на ситуацию", - считает организатор шествия.

Беспрецедентное объединение

Виталий Алексеенок также прокомментировал ситуацию вокруг объединения штабов Бабарико-Тихановская-Цепкало, назвав ее уникальной: "Белорусской оппозиции никогда ранее не удавалось так объединиться".

Следующие протестные акции в Германии, как ожидается, состоятся в Мюнхене и Берлине. По предварительной информации, они пройдут 8 или 9 августа, конкретные даты сейчас находятся на стадии обсуждения.

В разных городах Беларуси вечером 14 июля были задержаны свыше 280 участников акций в поддержку экс-банкира Виктора Бабарико и первого директора белорусского Парка высоких технологий Валерия Цепкало, которые не были зарегистрированы кандидатами для участия в выборах.

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