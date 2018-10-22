 В Берлине предостерегают США от новой гонки вооружений с РФ | Новости из Германии о Германии | DW | 22.10.2018

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Германия

В Берлине предостерегают США от новой гонки вооружений с РФ

Немецкие политики раскритиковали выход США из договора о ликвидации РСМД и предупредили о связанных с этим решением опасностях.

Американские ракеты средней дальности Pershing II

Американские ракеты средней дальности Pershing II

После заявления президента США Дональда Трампа о разрыве Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией немецкие политики предостерегают Вашингтон от попыток давления на РФ с помощью наращивания военного потенциала. Новый виток гонки ядерных вооружений является "совершенно неправильным путем", - заявил эксперт Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Нильс Шмид (Nils Schmid) в эфире телекомпании ZDF в понедельник, 22 октября.

По его словам, ДРСМД представляет собой одну из "существенных основ европейской безопасности", поэтому все европейцы имеют "колоссальный интерес" в сохранении этого документа. Трамп поставил его под вопрос, что "создало новую ситуацию неопределенности в Европе", добавил немецкий политик. Необходимо обсудить с Москвой "пробелы и неувязки" в договоре о ликвидации РСМД, но на основе уже существующих договоренностей, подчеркнул Шмид.

Еще один социал-демократ, бывший глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) заявил о необходимости новой инициативы по разоружению. "Если не удастся остановить новый виток ядерных вооружений, Центральная Европа и Германия вновь станут ареной ядерного безумия", - указал он в интервью газетам, входящим в сеть Redaktionsnetzwerk Deutschland.

"Зеленые" призывают вывести из ФРГ ядерное оружие США

В свою очередь немецкие "зеленые" потребовали от Вашингтона вывести ядерное оружие с территории Германии. "Если федеральное правительство всерьез относится к своим призывам к администрации США, то оно должно сейчас сказать - мы прекращаем участие Германии" в ядерной программе Соединенных Штатов, заявила сопредседатель партии "Союз-90"/"Зеленые" Анналена Бербок (Annalena Baerbock).

Решение Трампа она назвала "абсолютно фатальным", поскольку подписанный в 1987 году документ, по ее словам, представляет собой один из наиболее важных договоров о разоружении в мире. "Поэтому необходимо сделать все для того, чтобы этот договор сохранить", - подчеркнула Бербок.

Контекст

Эксперт по внешней политике Свободной демократической партии (СвДП) Александер Ламбсдорфф (Alexander Lambsdorff) также предупредил об угрозе нового витка гонки ядерных вооружений. Один из ведущих представителей немецких либералов призвал США и Россию выступить с взаимными уступками и разрешить экспертам другой страны проинспектировать свои ядерные комплексы.

"Достойное сожаления" решение Трампа

Ранее представитель правительства Ульрике Деммер (Ulrike Demmer) указала, что Берлин "сожалеет" в связи с решением Дональда Трампа. ДРСМД является "важным элементом контроля над оружием" и "особенно служит" европейским интересам, подчеркнула она. В свою очередь министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) охарактеризовал решение Трампа как "достойное сожаления" и назвал соглашение о РСМД "стержнем европейской структуры безопасности". Позиция Белого дома ставит перед ФРГ и Европой "трудные вопросы", заявил Мас.

Германия неоднократно обращалась к Москве с требованием прояснить претензии, возникающие в связи с предполагаемыми нарушениями договора о ликвидации РСМД, что Россия пока не сделала. Помимо этого, расторжение соглашения может привести к негативным последствиям и для нового Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, который "срочно необходим", чтобы обеспечить последовательное ядерное разоружение и после 2021 года, заявил Мас.

Договор Горбачева и Рейгана

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности подписали в 1987 году генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган. Соглашение запрещает сторонам производство баллистических и крылатых ядерных ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км, а также их испытание и развертывание.

США обвиняют Россию в нарушении Договора о РСМД из-за разработанной в РФ крылатой ракеты наземного базирования 9M729 для комплекса "Искандер". Вашингтон и НАТО считают, что эта система попадает под действие договора, Москва это отрицает. Россия также неоднократно обвиняла Соединенные Штаты в нарушении соглашения, например, из-за американских систем ПРО в Румынии.

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    Несмотря на снижение трат на оборону и секретных расходов в 2017 году, они остаются среди крупнейших статей расходов бюджета РФ. Основная часть секретных расходов обычно приходится на статью "Национальная оборона". Но, как отмечают эксперты, в 2017 году необычайно большая доля закрытых расходов выпала на такие сферы, как национальная экономика, здравоохранение и даже периодическая печать.

    Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев


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В 2017 году Россия потратит на оборону 2,8 трлн рублей. Как и в 2016 году, это одна из крупнейших статей расходов госбюджета. DW сравнила оборонные траты России, США и Германии. (09.12.2016)  

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