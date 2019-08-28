В Берлине открылась выставка памяти убитых в Украине евреев

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) в среду, 28 августа, в Берлине открыл выставку "Сохранение памяти", которая посвящена убитым нацистами в Украине во время Второй мировой войны евреям, цыганам, военнопленным и душевнобольным. В ряде украинских поселков сотни людей расстреливали по решению вермахта, СС или немецкой полиции. С 1941 по 1945 годы на территории Украины немцы расстреляли более миллиона евреев. "Несмотря на невероятные масштабы этих преступлений, эта часть Холокоста до сих пор недооценивается, как мы видим, и по сей день", - сказал Мас.

Экспозиция пройдет в здании МИД Германии, а затем будет перемещаться в другие выставочные залы, чтобы охватить как можно большую аудиторию.

На выставке можно увидеть места, в которых на протяжении десятилетий ничего не напоминало о массовых расстрелах. С течением времени начали возводиться мемориалы. Разработкой памятников занимается фонд "Мемориал убитым евреям Европы" ("Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas") вместе с украинскими партнерами. "Холокост через расстрелы должен быть так же важен для нашей памяти, как и газовые камеры Освенцима. Но пока это не так", - заявил на открытии выставки директор фонда Уве Ноймеркер (Uwe Neumärker).

В открытии также принял участие посол Украины в Германии Андрей Мельник. По его мнению, этот проект "четко выражает поддержку украинскому народу". Мельник подчеркнул, что почти каждая украинская семья пострадала от Холокоста. "Каждый третий еврей, уничтоженный "третьим рейхом", жил на территории современной Украины", - напомнил украинский дипломат. Поскольку вряд ли кто-либо в Германии знает об этом, Мельник видит "острую необходимость в действиях".

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