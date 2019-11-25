В Берлине заявили о росте насилия в отношении женщин

Жертвами изнасилований и сексуальных домогательств в семье почти в 100 процентах случаев становятся женщины, заявила министр по делам семьи ФРГ.
Министр по делам семьи, женщин и молодежи ФРГ Франциска Гиффай (Franziska Giffey) заявила о крайней обеспокоенности в связи с ростом насилия в отношении женщин, назвав "очень тревожными" последние данные криминальной статистики. В Международный день против насилия в отношении женщин в понедельник, 25 ноября, она сообщила о создании общегерманской инициативы "Сильнее насилия".
На данный момент в новой инициативе участвуют 13 организаций. В ближайшие четыре года будет выделено 120 миллионов евро для создания новых мест в женских кризисных центрах, сообщила Гиффай. В настоящее время в Германии имеется в общей сложности 7 тысяч мест в таких центрах для пострадавших женщин, при этом необходимо 20 тысяч мест, уточнила далее министр.
В 2018 году 122 женщины в Германии были убиты их партнерами
При этом она сослалась на статистику, согласно которой в 2018 году 122 женщины в Германии были убиты их, в том числе бывшими, партнерами. В общей сложности более 140 тысяч человек в Германии стали жертвами домашнего насилия либо получали соответствующие угрозы в свой адрес, указывается в представленном Гиффай отчете Федерального ведомства по уголовным делам.
По этим данным, жертвами изнасилований и сексуальных домогательств в семьях в 98,4 % случаев становятся женщины. Они также являются пострадавшей стороной в 88,5 % случаев угроз, сталкинга, принуждения в супружеских и незарегистрированных отношениях, в 79,9 % случаев нанесения телесных повреждений и в 77 % убийств партнера. Таким образом, чаще чем раз в час одной из жительниц Германии наносит травмы ее партнер.
Вместе с тем речь идет лишь о зарегистрированных случаях насилия в отношении женщин, подчеркнула Франциска Гиффай. Реальные цифры, предположительно, еще гораздо выше, поскольку не все пострадавшие обращаются в полицию.
День борьбы против насилия в отношении женщин
Во многих странах мира в минувшие выходные прошли акции против насилия в отношении женщин. В частности, акцию в Брюсселе организовало правозащитное движение Mirabal, объединяющее ряд организаций, выступающих против насилия в отношении женщин. По ее данным, в Бельгии с 2017 года были убиты мужьями или партнерами 98 женщин. В этом году число таких жертв уже составило 22. В акции участвовали около 10 тысяч человек.
Акции в защиту прав женщин также прошли, в частности, во Франции и Италии. Протесты были приурочены к объявленному ООН Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин 25 ноября.
Смотрите также: