В Берлине застрелен предполагаемый исламист

В берлинском районе Моабит в пятницу, 23 августа, неизвестный мужчина, ехавший на велосипеде, застрелил мужчину, после чего скрылся. Об этом преступлении полиция Берлина сообщила в своем микроблоге Twitter. "По предварительным данным, около 12.00 в районе Моабит неизвестный велосипедист застрелил мужчину. В настоящее время многие наши коллеги находятся на месте. Дальнейшая информация поступит позже", - говорилось в сообщении.

Водолазы искали орудие убийства в реке Шпрее

На месте преступления были задействованы полицейский вертолет, а также водная полиция. На дне реки Шпрее, протекающей через Берлин, работали водолазы, которые, судя по всему, искали там орудие убийства.

По информации газеты Bild, жертвой преступления стал чеченец-исламист, которого правоохранительные органы считали потенциально опасным для государственного строя. Полиция и прокуратура эти сведения пока не подтвердили.

В свою очередь медиакомпания rbb и газета Berliner Kurier сообщили, что правоохранительные органы задержали предполагаемого преступника и что при обыске у него была обнаружена "значительная сумма денег". Прокуратура Берлина подтвердила факт задержания подозреваемого, не указав при этом дальнейших подробностей.



Газета Tagesspiegel со ссылкой на следствие сообщила, что это убийство было совершено на уголовной почве, а не на политической или религиозной. По одной из версий, причиной преступления стали "коммерческие разногласия", по другой - преступник хотел ограбить жертву.

В свою очередь представитель прокуратуры Берлина заявил DW по телефону, что свидетельств, указывающих на коммерческую подоплеку убийства в Моабите, пока не выявлено. По его словам, следователи продолжают попытки установить личность стрелявшего.

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