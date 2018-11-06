В Берлине запретили акцию правых экстремистов

Берлинские власти в среду, 7 ноября, запретили запланированное на 9 ноября правоэкстремистское шествие. "Траурный марш памяти жертв политики" правой группировки "Мы за Германию" должен был пройти по правительственному кварталу в немецкой столице. Проведение шествия могло бы в "явной форме" опровергнуть смысл и морально-этическое значение этого дня, указывается в заявлении властей. 9 ноября - день памяти жертв национал-социализма в Германии, который отмечается в годовщину крупного еврейского погрома ("хрустальной ночи").

Как заявил сенатор Андреас Гайзель (Andreas Geisel), мысль, что правые экстремисты в 80-ю годовщину погрома пройдут по правительственному кварталу, "неприемлема". Провокация, которая могла бы исходить от демонстрантов в отношении жертв погрома и их потомков, вновь сместила бы "красную линию" вправо, добавил Гайзель. По его мнению, демократическое общество может выдержать "многое", но не должно позволять происходить всему, и "в первую очередь - от тех, кто презирает нашу демократическую общность". Против правого шествия в последние дни выступили также многочисленные организации.

Как сообщили представители общественного движения "Союз против правых", заявителем шествия был Энрико Штуббе (Enrico Stubbe), который уже неоднократно проводил акции под лозунгом Merkel muss weg ("Меркель должна уйти). Согласно заявке, в акции 9 ноября должны были принять участие 250 человек.

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