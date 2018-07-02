 В Бельгии и Германии задержаны подозреваемые в подготовке теракта во Франции | Новости из Германии о Европе | DW | 02.07.2018

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Европа

В Бельгии и Германии задержаны подозреваемые в подготовке теракта во Франции

Спецслужбы Бельгии предотвратили теракт, который планировала устроить во Франции супружеская пара. В ФРГ по этому делу задержан иранский дипломат, работавший в посольстве в Вене.

Сотрудники бельгийской полиции (фото из архива)

Сотрудники бельгийской полиции (фото из архива)

Сотрудники бельгийских правоохранительных органов задержали в Брюсселе двух подданых Бельгии иранского происхождения – мужа и жену, которыхподозревают в подготовке теракта во Франции. Об успешно проведенной спецоперации представители бельгийской прокуратуры сообщили в понедельник, 2 июля.

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Задержанные планировали взорвать бомбу 30 июня в Париже, во время ежегодного мероприятия с участием иранской оппозиции, в частности Национального совета сопротивления Ирана. Его основала Организация моджахедов иранского народа, которую Тегеран признал террористической. В конференции, по данным полиции, приняли участие около 25 тысяч человек. В машине супружеской пары обнаружили около 500 граммов взрывчатого вещества, компоненты для сборки бомбы и детонатор.

В Германии задержан иранский дипломат

В настоящий момент подозреваемые в организации теракта помещены под арест. Им предъявили обвинения в покушении на убийство и подготовке преступления террористического характера.

В рамках этого дела в Германии был задержан иранский дипломат, работающий в посольстве Исламской Республики в Вене. Он был знаком с супружеской парой. Еще одного предполагаемого сообщника бельгийцев задержали во Франции. Кроме того, полиция  Антверпена провела в субботу, 30 июня, контртеррористические рейды в пяти зданиях в разных районах города.

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    Автор: Александра Елкина


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