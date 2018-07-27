В Белграде убит бывший адвокат Слободана Милошевича

В Белграде убит адвокат экс-президента Сербии Слободана Милошевича, сообщила полиция сербской столицы в воскресенье, 29 июля. Неизвестные застрелили 56-летнего Драгослава Огняновича накануне вечером, его 26-летний сын ранен в руку. По информации газеты Blic, убийство произошло у дома, где проживает адвокат, его сын госпитализирован.
Между тем полиция не видит связи между произошедшим и тем обстоятельством, что Огнянович раньше представлял интересы Милошевича, которого международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) обвинил в 66 военных преступлениях в Хорватии, Боснии-Герцеговине и Косово в 1990-е годы. В 2006 году процесс по делу был закрыт в связи с тем, что подсудимый скончался в тюремной камере от инфаркта.
Другой подзащитный Огняновича
Среди подзащитных Огняновича был также Лука Бойович - один из лидеров белградской мафиозной группировки, которая, предположительно, стоит за убийством экс-премьера Сербии Зорана Джинджича, указывает информагентство AFP. Бойович отбывает в Испании 18-летний тюремный срок, полученный за незаконное хранение оружия. Его также обвиняют в убийствах и организации наркотрафика.
Бойович - одна из ключевых фигур в борьбе за власть между двумя мафиозными группировками из черногорского города Котор, которая уже унесла много жизней, пишет издание Vecernje Novosti.
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Очищение через искусство
Название выставки Марины Абрамович "The Cleaner" в Бонне не стали переводить на немецкий язык. В детективах так называют тех, кто убирает место преступления: "Чистильщик". Но для художницы смысл этого слова в освобождении, очищении, попытке избавиться от всего лишнего. В выставочном зале Bundeskunsthalle до 12 августа 2018 года будет показана ретроспектива скандальных работ югославской художницы.
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Повторяющиеся перформансы
Помимо архивных видео, фотографий и предметов, которыми Абрамович испытывала свое тело, в Бонне можно увидеть так называемые ре-перформансы. В определенное время артисты, которых художница назвала "немецкими амазонками", повторяют самые известные ее работы. Выставка полна ритмов и звуков: в одном зале кричит юноша, в другом - проигрывается видеозапись опасной игры с ножом.
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На грани
На фото - вещи, которыми зрители могли воспользоваться во время одного из самых экстремальных перформансов Абрамович "Ритм 0". Художница предоставила посетителям полную свободу: при помощи 72 предметов они могли сделать с ней все, что угодно. Заряженный пистолет тоже был в распоряжении незнакомцев. Агрессия участников нарастала: вслед за одеждой зрители порезали и тело Абрамович.
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(Не)красивое искусство
Причесывая волосы двумя расческами одновременно, в 1975 году Марина Абрамович повторяла фразу: "Искусство должно быть красивым, художник должен быть красивым" ("Art must be beautiful. artist must be beautiful")". Этот перформанс выражает протест против устоявшемугося мнения.
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Преодолевая стыд
Смущение и неловкость - первые чувства, которые приходится испытывать во время перформанса Imponderabilia. Посетителям выставки в Бонне предлагается пройти сквозь обнаженную пару. Впервые перформанс был показан в 1977 году в Болонье. Абрамович и Улаю пришлось прерваться через три часа: в музей приехала полиция и потребовала предъявить документы. А их у художников с собой не было.
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Мужчина и женщина
Еще в 80-х годах прошлого века Марина Абрамович занялась исследованием гендерных ролей. Мужчина и женщина - равнозначные партнеры или соперники? Имеет ли право женщина носить мужскую одежду и выполнять "неженскую" работу? Перформанс "Энергия покоя / Остаточная энергия" основывался на полном доверии партнеру. В таком положении Абрамович и художник Улай продержались четыре минуты.
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Памяти жертв войны в Югославии
В 1997 году на Венецианской биеннале художница посвятила перформанс "Балканское барокко" своей родине, которой больше не существует на карте. В белой рубашке, окруженная окровавленными говяжьими костями, Абрамович напевала народные песни. И пыталась смыть с останков животных кровь.
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Без слов
В Бонне посетители сами могут стать частью перформанса, и, как Марина Абрамович, сесть напротив незнакомца, смотря ему в глаза. Во время действия "В присутствии художника" в Нью-Йорке в 2010 году Абрамович установила такой зрительный контакт с 1500 зрителями. По мнению художницы, изображать эмоции у человека получается только несколько минут. После нескольких часов играть становится невозможно.
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Магия кристаллов
В 2012 году Марина Абрамович отправилась в Бразилию, чтобы изучить местные обычаи и ритуалы, познакомиться с шаманами и лекарями. Этой поездке посвящен документальный фильм "The Space in Between". В память об излечивающем душу путешествии она привезла с собой камни и кристаллы, которые обладают сильной энергией. Убедиться в этом могут и сами посетители.
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Новый эксперимент
Сейчас Марине Абрамович 71 год. Свой следующий перформанс она планирует провести во Франкфурте-на-Майне: акционистка будет экспериментировать со звуком в опере.
Автор: Ксения Сафронова