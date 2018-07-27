 В Белграде убит бывший адвокат Слободана Милошевича | Новости из Германии о Европе | DW | 29.07.2018

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Европа

В Белграде убит бывший адвокат Слободана Милошевича

Среди подзащитных адвоката Милошевича - Драгослава Огняновича был также белградской мафиозный авторитет Лука Бойович, отбывающий тюремное наказание в Испании.

Драгослав Огнаянович

Драгослав Огнаянович

В Белграде убит адвокат экс-президента Сербии Слободана Милошевича, сообщила полиция сербской столицы в воскресенье, 29 июля. Неизвестные застрелили 56-летнего Драгослава Огняновича накануне вечером, его 26-летний сын ранен в руку. По информации газеты Blic, убийство произошло у дома, где проживает адвокат, его сын госпитализирован.

Между тем полиция не видит связи между произошедшим и тем обстоятельством, что Огнянович раньше представлял интересы Милошевича, которого международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) обвинил в 66 военных преступлениях в Хорватии, Боснии-Герцеговине и Косово в 1990-е годы. В 2006 году процесс по делу был закрыт в связи с тем, что подсудимый скончался в тюремной камере от инфаркта.

Контекст

У населения Сербии столько оружия, сколько нет у жителей ни одной другой европейской страны. Оно сохранилось еще после войн 90-х годов и до сих пор используется преступниками. (04.01.2017)

Воислав Шешель был и остается проповедником ненависти. И тем не менее теперь он свободен. Процесс над ним - это фиаско справедливости и права, полагает Драгослав Дедович. (31.03.2016)

Другой подзащитный Огняновича

Среди подзащитных Огняновича был также Лука Бойович - один из лидеров белградской мафиозной группировки, которая, предположительно, стоит за убийством экс-премьера Сербии Зорана Джинджича, указывает информагентство AFP. Бойович отбывает в Испании 18-летний тюремный срок, полученный за незаконное хранение оружия. Его также обвиняют в убийствах и организации наркотрафика.

Бойович - одна из ключевых фигур в борьбе за власть между двумя мафиозными группировками из черногорского города Котор, которая уже унесла много жизней, пишет издание Vecernje Novosti.

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  • Выставка Марины Абрамович в Бонне

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  • Выставка Марины Абрамович в Бонне

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  • Выставка Марины Абрамович в Бонне

    Женщина, которая не боится боли

    Мужчина и женщина

    Еще в 80-х годах прошлого века Марина Абрамович занялась исследованием гендерных ролей. Мужчина и женщина - равнозначные партнеры или соперники? Имеет ли право женщина носить мужскую одежду и выполнять "неженскую" работу? Перформанс "Энергия покоя / Остаточная энергия" основывался на полном доверии партнеру. В таком положении Абрамович и художник Улай продержались четыре минуты.

  • Выставка Марины Абрамович в Бонне

    Женщина, которая не боится боли

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    В 1997 году на Венецианской биеннале художница посвятила перформанс "Балканское барокко" своей родине, которой больше не существует на карте. В белой рубашке, окруженная окровавленными говяжьими костями, Абрамович напевала народные песни. И пыталась смыть с останков животных кровь.

  • Выставка Марины Абрамович в Бонне

    Женщина, которая не боится боли

    Без слов

    В Бонне посетители сами могут стать частью перформанса, и, как Марина Абрамович, сесть напротив незнакомца, смотря ему в глаза. Во время действия "В присутствии художника" в Нью-Йорке в 2010 году Абрамович установила такой зрительный контакт с 1500 зрителями. По мнению художницы, изображать эмоции у человека получается только несколько минут. После нескольких часов играть становится невозможно.

  • Выставка Марины Абрамович в Бонне

    Женщина, которая не боится боли

    Магия кристаллов

    В 2012 году Марина Абрамович отправилась в Бразилию, чтобы изучить местные обычаи и ритуалы, познакомиться с шаманами и лекарями. Этой поездке посвящен документальный фильм "The Space in Between". В память об излечивающем душу путешествии она привезла с собой камни и кристаллы, которые обладают сильной энергией. Убедиться в этом могут и сами посетители.

  • Выставка Марины Абрамович в Бонне

    Женщина, которая не боится боли

    Новый эксперимент

    Сейчас Марине Абрамович 71 год. Свой следующий перформанс она планирует провести во Франкфурте-на-Майне: акционистка будет экспериментировать со звуком в опере.

    Автор: Ксения Сафронова


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